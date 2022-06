Harry e Meghan celebram primeiro aniversário de Lilibet com nova fotografia

A bisneta de Isabel II celebrou o primeiro aniversário a 4 de Junho com uma festa nos jardins do Castelo de Windsor.

Lilibet já tem um ano e, para celebrar, o príncipe Harry e a mulher Meghan Markle partilharam um novo retrato oficial da bebé. A fotografia, que mostra Lilibet sorridente, foi tirada durante as celebrações do primeiro aniversário num piquenique em Windsor durante o fim-de-semana, onde a família esteve a participar no Jubileu de Platina de Isabel II.

No sábado, 4 de Junho, Harry e Meghan celebraram o aniversário da segunda filha, baptizada com o diminutivo carinhoso pelo qual a rainha era tratada pela família. Na fotografia, onde surge sentada na relva, a menina veste um vestido azul com um laço na cabeça. O cabelo ruivo não esconde as semelhanças com o pai.

O retrato terá sido tirado pelo fotógrafo amigo da família Misan Harriman, no sábado, avança um porta-voz dos duques de Sussex. Na série de imagens da festa na Frogmore Cottage, nos jardins do Castelo de Windsor, partilhadas no Instagram, pode ainda ver-se Meghan com a criança ao colo. O bolo de aniversário foi, uma vez mais, feito pela pasteleira norte-americana Claire Ptak, responsável também pelo bolo do casamento real em 2018.

Quando aos convidados da festa, não se sabem grandes detalhes. De acordo com o The Sun, terão estado presentes a filha da princesa Ana, Zara, e o marido Mike Tindall, com os três filhos: Mia, com oito anos, Lena, de três, e Lucas, de um ano. O irmão de Zara, Peter Phillips​, também marcou presença com as filhas Savannah e Isla, de dez e 11 anos.

Por estes dias no Reino Unido, a propósito das celebrações do Jubileu de Platina, Isabel II terá tido a oportunidade de conhecer a bisneta baptizada em sua homenagem. “O papel da bebé Lilibet pode ser crucial. Quando o casal anunciou que estava a dar à sua filha o nome Lilibet, diminutivo de família da rainha, a escolha foi vista como presunçosa para uma bebé que, embora oitava na linha de sucessão, iria crescer no outro lado do mundo, a falar com sotaque americano”, salientava o comentador real Richard Kay numa opinião publicada no Daily Mail. Mas, lembrou, “o tempo é um grande curandeiro” e a monarca estaria “ansiosa” por conhecer a menina.

Foto EPA/NEIL HALL

A viver na Califórnia há quase dois anos, Harry e Meghan foram recebidos entre aplausos e algumas vaias neste curto regresso ao Reino Unido, depois de terem decidido abandonar os deveres reais em Janeiro de 2020. Os dois estiveram presentes na parada Trooping the Colour, apesar de terem ficado de fora do emblemático momento na varanda real, e marcaram presença na Catedral de São Paulo, em Londres, para um serviço religioso pela rainha Isabel II.