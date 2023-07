Morreu a cantora irlandesa Sinéad O’Connor

Nothing compares 2 u, tema escrito por Prince, celebrizou-a mundialmente em 1990. Continuou nas bocas do mundo pelo talento e por diversas controvérsias. Morreu aos 56 anos.

Sinéad O'Connor, a cantora irlandesa cujo êxito Nothing compares 2 u, escrito por Prince, a tornou mundialmente célebre em 1990, morreu aos 56 anos.

"É com grande tristeza que anunciamos a partida da nossa querida Sinéad. A sua família e amigos estão devastados e pedem privacidade neste momento difícil", lê-se num comunicado atribuído à família da cantora e citado pela britânica BBC.

A notícia da morte foi avançada ao final da tarde desta quarta-feira pelo jornal irlandês The Irish Times e pela cadeia de televisão RTE, que não adiantam detalhes sobre o óbito.

Sinéad O'Connor editou dez álbuns ao longo da sua carreira, incluindo I Do Not Want What I Haven't Got (1990) e Universal Mother (1994). O mais recente, I'm Not Bossy, I'm the Boss, fora editado em 2014.

Para além de Prince, destacam-se colaborações com Massive Attack, Roger Waters, Peter Gabriel e os U2.

A cantora irlandesa colheu inúmeros prémios e distinções ao longo de três décadas, incluindo um Grammy, um Brit e três prémios MTV. Foi também nomeada para os Juno e para um Globo de Ouro.

Em Março, ao receber um prémio da televisão irlandesa RTE, fez uma das suas últimas aparições públicas, pronunciando-se em defesa dos direitos dos refugiados.

A carreira musical de Sinéad O'Connor foi acompanhada por diversas controvérsias. Em 1992, como convidada do programa televisivo Saturday Night Live, da norte-americana NBC, rasgou em palco uma fotografia do Papa João Paulo II, num protesto contra os abusos sexuais de menores no seio da Igreja Católica.

Sinéad O'Connor crescera numa família católica e foi ordenada sacerdotisa por um culto católico independente, não reconhecido pelo Vaticano. Mais tarde, converteu-se ao islão.

A cantora foi casada quatro vezes e foi mãe de quatro filhos. Um deles, Shane, morreu aos 17 anos, em 2022.

Sinéad O'Connor falava abertamente dos seus problemas de saúde mental, tendo revelado numa entrevista ao programa de Oprah Winfrey, em 2007, que lhe tinha sido diagnosticada a doença bipolar.

Em reacção à notícia da morte da cantora, o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, lamentou na rede social Twitter a perda de um "talento sem igual e para lá de qualquer comparação".