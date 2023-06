Bob Dylan no Porto: um espírito livre até ao fim dos seus dias

Like a rolling stone, Blowin’ in the wind, Knockin’ on heaven’s door, The times they are a-changin’, Desolation row, Hurricane. Estes e demais clássicos ficaram à porta, bem como os telemóveis das quase três mil pessoas que na sexta-feira encheram o Coliseu do Porto para ver uma lenda octogenária, Bob Dylan (em rigor, os dispositivos entraram no recinto, mas dentro de bolsas magnéticas que só com o auxílio dos assistentes de sala, no final do concerto, os espectadores puderam voltar a abrir).

