Morreu Bento XVI, o guardião da fé

Bento XVI morreu este sábado, aos 95 anos, na sua residência no Vaticano. Dono de uma erudição inquestionável, Bento XVI liderou um pontificado relativamente curto, de apenas sete anos e oito meses, mas ainda assim pautado por variadíssimas polémicas. Nele couberam a indignação causada pela insistente condenação dos casamentos homossexuais, a declaração da inutilidade dos preservativos como forma de travar a disseminação do VIH, bem como o célebre escândalo Vatileaks, quando o seu mordomo pessoal divulgou documentos que atestavam a corrupção no Vaticano. Aliados aos abusos sexuais cometidos por membros da Igreja que assumiram um mediatismo inédito durante o período em que o alemão liderou a Igreja Católica, estes episódios curvaram as costas do introvertido Joseph Ratzinger, que a 11 de Fevereiro de 2013, uma quinta-feira, confessando-se cansado e incapaz de prosseguir na sua missão, anunciou que renunciaria ao cargo.