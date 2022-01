No dia 16 de Outubro de 1992 no Madison Square Garden, em Nova Iorque, lotado com mais de vinte mil pessoas, celebrava-se num grande concerto os trinta anos de carreira de Bob Dylan. Sinéad O’Connor era uma das intervenientes nesse grande espectáculo, tinha vinte e cinco anos. É anunciada por Kris Kristofferson e, à medida que se aproxima do proscénio, começam a ouvir-se os apupos. Os músicos, que já estavam antes no palco, tocam a introdução programada, tocam-na uma e duas vezes, tentam recomeçar algumas vezes. Sinéad não canta, é impossível. São quase vinte mil os que a apupam. Se ela cantasse ninguém a ouviria. A organização pede a Kris Kristofferson que a vá tirar de lá. Ele vai, mas para lhe dizer ao ouvido “não deixes que eles acabem contigo”, ela responde “não deixo”. Sinéad fica de novo sozinha, aproxima-se ainda mais do limite do palco. Fica dois minutos inteiros, direita, de mãos atrás das costas a olhar o público recebendo os apupos e os insultos com o que parece ser uma calma celestial. Depois manda calar os músicos, arranca os auriculares dos ouvidos, pede para subirem o som do seu microfone e começa a cantar a capella, entre o canto e o grito, uma sua versão de War, de Bob Marley, onde ela junta, no final, à letra de Marley, palavras suas sobre os crimes de abusos contra as crianças.