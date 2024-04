Tribunal de Portimão afasta existência de contrato entre 27 estafetas e Glovo

O tribunal diz que, no caso que envolve 27 estafetas, nenhum dos indícios previstos no Código do Trabalho foi dado como provado. Empresa espera que próximas decisões vão no mesmo sentido.

Três semanas depois de o Tribunal do Trabalho de Castelo Branco ter reconhecido a existência de um contrato de trabalho entre a Uber Eats e quatro estafetas, uma sentença do Tribunal do Trabalho de Portimão, com data de 5 de Abril, veio dizer precisamente o contrário em relação a 27 estafetas que trabalham com a Glovo. O tribunal não deu como provados os indícios previstos nos artigos 12.º e 12.º-A do Código do Trabalho, embora o Ministério Público ainda possa recorrer.