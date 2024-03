Tribunal de Castelo Branco reconhece contrato de quatro estafetas com a Uber Eats

O Tribunal do Trabalho de Castelo Branco reconheceu a existência de um contrato de trabalho entre a Uber Eats e quatro estafetas que fazem entrega de comida, tendo dado como provados três dos seis indícios previstos na lei que regula o trabalho em plataformas.

Esta não é a primeira vez que um tribunal português se pronuncia sobre o tema, mas a primeira sentença conhecida, proferida pelo Tribunal do Trabalho de Lisboa, a reconhecer o vínculo de um estafeta com a Uber estava envolta em problemas. A empresa não teve oportunidade de contestar os factos, porque a notificação seguiu para a morada errada, e a Uber pediu a nulidade do processo.

A sentença do tribunal de Castelo Branco, com data de 18 de Março, considera se verificaram três dos indícios previstos no artigo 12.º-A do Código do Trabalho e que a empresa não conseguiu provar o contrário.

Desde logo, a Uber fixa a retribuição e os limites mínimos e máximos do valor pago aos quatro estafetas. Depois, determina as regras que têm de cumprir para prestar a actividade, “ousando-se dizer que a Uber estabelece todos os passos que os estafetas devem seguir”. E, por último, a plataforma restringe a autonomia do estafeta quanto à escolha do horário, porque ele só pode prestar trabalho durante o horário de funcionamento da aplicação.

“Estende-se, por isso, que os factos que resultaram provados nos presentes autos, permitem fazer funcionar a presunção de laboralidade consagrada pelo legislador no artigo 12.º-A [alíneas a), b) e d)], no sentido de qualificar a relação havida entre a Uber e os estafetas como relações de trabalho subordinado”, lê-se na sentença.

A Uber, refere o tribunal, poderia afastar tal presunção, “desde logo, demonstrar que o estafeta presta a sua actividade de forma autónoma”. “Mas a verdade é, segundo se entende, que não o logrou fazer”.

Estes processos tiveram origem numa acção da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) lançada no Verão do ano passado e que levou a que o Ministério Público tivesse desencadeado, junto dos tribunais, mais de 800 acções de reconhecimento de contrato de trabalho de estafetas das várias plataformas de entregas.

Na sentença, o tribunal nota que apenas analisou a existência ou não de um contrato de trabalho entre a Uber e os quatro estafetas e não se pronunciou sobre o regime jurídico que lhes é aplicável, algo que a lei deixa em aberto.

"O que vale por dizer: uma coisa é qualificar um dado contrato como um contrato de trabalho, outra, logicamente posterior, é aplicar o regime jurídico aplicável a esse contrato".

O Código do Trabalho prevê que nos casos em que se considere a existência de contrato de trabalho, aplicam-se as normas “compatíveis com a natureza da actividade desempenhada, nomeadamente o disposto em matéria de acidentes de trabalho, cessação do contrato, proibição do despedimento sem justa causa, remuneração mínima, férias, limites do período normal de trabalho, igualdade e não discriminação”.

Embora o tribunal reconheça a existência de um contrato de trabalho com efeitos a 1 de Agosto de 2023, caberá agora aos quatro estafetas requerer a regularização da situação e reclamar os seus direitos num processo distinto.