Pressionado por uma oposição cada vez mais forte do sector progressista do Partido Democrata ao envio de armas norte-americanas para Israel, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem dado sinais de não recuar um milímetro no apoio material à ofensiva do Exército israelita na Faixa de Gaza, ao mesmo tempo que endurece as suas críticas ao primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt