Pelo seu coração, pratique desporto

O exercício físico desempenha um papel crucial na promoção da saúde do coração, mas é importante que os praticantes de desporto estejam conscientes dos riscos e tomem as precauções necessárias.

A prática regular de exercício físico é essencial para a promoção da saúde e para o bem-estar geral. Com um estilo de vida cada vez mais sedentário e uma dieta muitas vezes pouco saudável, as doenças cardiovasculares tornaram-se numa epidemia e numa das principais causas de morte em países desenvolvidos.

Os benefícios do exercício físico para a saúde do coração são vastos e bem documentados. Um dos primeiros estudos nesta área foi publicado há cerca de 50 anos, na prestigiada revista médica Lancet. Os investigadores demonstraram que homens de meia-idade que realizam atividade física vigorosa nos tempos livres, pelo menos, dois dias por semana, têm uma probabilidade 30% menor de desenvolver doença arterial coronária que os seus pares inativos.

Num outro estudo, mais recente, os investigadores avaliaram, numa amostra de 55 mil participantes, o impacto da corrida na mortalidade. Tanto a mortalidade por todas as causas, quanto a cardiovascular foram significativamente reduzidas em 30% e 45%, respetivamente, nas pessoas que praticam a corrida, em comparação com pessoas inativas. Esses benefícios podem ser alcançados mesmo em distâncias curtas, com frequências e velocidades totais baixas. Os autores concluíram que correr até cinco a dez minutos por dia, ou 50 minutos por semana, a uma velocidade baixa, reduz significativamente o risco de morte precoce.

A atividade física ajuda a controlar fatores de risco cardiovascular, como a tensão arterial elevada, os níveis elevados de colesterol LDL (o chamado colesterol “mau”), mas também os triglicéridos, a obesidade e a resistência à insulina. Vários estudos demonstraram que pessoas que fazem pouca atividade física têm três a seis vezes mais probabilidade de desenvolver diabetes, hipertensão e síndrome metabólica, do que pessoas fisicamente ativas.

A prática regular de exercício físico é também fundamental para manter um peso corporal saudável, o que se reflete igualmente na redução do risco de doenças cardiovasculares.

Para sentir os benefícios do exercício físico na saúde do seu coração, é recomendável incorporar, na rotina diária, atividades aeróbicas, como a caminhada, a corrida, a natação, o ciclismo e a dança. A Sociedade Europeia de Cardiologia recomenda, pelo menos, 150 a 300 minutos por semana de atividade aeróbica de intensidade moderada, ou 75 a 150 minutos por semana de atividade aeróbica de intensidade vigorosa. Além disso, é recomendado fazer exercícios de resistência e força muscular, em dois ou mais dias por semana.

Embora o desporto desempenhe um papel crucial na promoção da saúde, é importante que tanto os atletas, quanto os praticantes de desporto recreativo estejam cientes dos riscos potenciais e tomem as precauções necessárias para garantir a sua segurança cardiovascular, durante a prática desportiva. A avaliação cardiológica e o acompanhamento médico regulares são essenciais para identificar e tratar quaisquer condições cardíacas que possam representar riscos durante a prática desportiva, como a doença coronária, as miocardiopatias, as arritmias cardíacas e a patologia cardiovascular congénita.

Os exames cardiológicos recomendados incluem o electrocardiograma (ECG), a prova de esforço, o ecocardiograma e, em alguns casos, a ressonância magnética cardíaca. Esses exames ajudam a identificar anomalias estruturais ou funcionais do coração que podem exigir intervenção médica ou restrições na prática desportiva.

Além disso, é importante seguir algumas precauções e cuidados, durante a prática desportiva: comece por realizar um aquecimento adequado, para preparar o coração e os músculos para a atividade física, reduzindo o risco de lesões e complicações cardíacas. Mantenha-se bem hidratado, para promover o bom funcionamento do coração e a regulação da temperatura corporal, e aumente a intensidade e a duração do exercício gradualmente, para evitar sobrecarregar o coração. Em caso de dor no peito, falta de ar, palpitações e tonturas, pare a atividade e procure assistência médica imediata. Finalmente, aconselha-se um descanso adequado: dar o tempo suficiente entre as sessões de treino é essencial para a recuperação do músculo do coração.

Em conclusão, praticar atividades físicas diariamente é essencial para promover um coração saudável e uma vida longa e ativa.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990