Itália abre a “outra” ponte pedonal suspensa mais alta da Europa: Sellano empata com Arouca

A 175m de altitude, Ponte Tibetano di Sellano abre a visitas. Na região de Úmbria, anuncia-se como a nova mais alta ponte pedonal suspensa da Europa, mas com asterisco: “ex-aequo” com Arouca.

Anuncia-se como a "nova e mais alta ponte pedonal suspensa da Europa", tendo sido inaugurada no final de Março na região de Úmbria, Itália: são mais de 500 metros a caminhar sobre o vão esculpido pelo rio Vigi, lá em baixo, num total de 175 metros de altura acima do nível do mar.

A estrutura liga a vila medieval de Sellano, de um lado, ao castelo de Montesanto, do outro, atravessando o vale de Valnerina. E apresenta-se com o devido recorde, mas com asterisco (literalmente, no site oficial): "da mesma altura é a ponte suspensa de Arouca, em Portugal; por conseguinte, Sellano e Arouca partilham o primeiro lugar". É que, como já sabe, e aqui se prova, com recordes também se disputa a atenção mediática internacional e (futuros) visitantes das novas pontes suspensas inauguradas um pouco por todo o mundo.

Saliente-se que a “ponte tibetana” de Sellano tem outras características particulares, como o facto de ter sido construída em subida até ao castelo (cerca de 68 metros de diferença entre uma estação e outra) e num pavimento descontínuo, ou seja, há espaço vazio entre um piso e o seguinte.

Para lá chegar, é preciso subir primeiro os 1023 degraus da estrutura de acesso. Já a travessia demora entre 30 e 45 minutos, com pausa nos locais criados especificamente para admirar a paisagem e, para fazê-lo em segurança, é obrigatório usar capacete e arnês, existindo ainda luvas à disposição. A experiência custa 25 euros para uma passagem única na ponte, ou 35 euros, num trajecto de ida e volta (necessário ter uma altura mínima de 1,20m).

Inaugurada a 23 de Março, a nova ponte pedonal suspensa é também um passo para “relançar a área atingida pelo terramoto de 2016 ao oferecer novas atracções”, sublinhou o autarca local, Attilio Gubbiotti, citado pelo Corriere della Sera. “O objectivo estratégico desta obra é o desenvolvimento de uma oferta turística temática capaz de prolongar a estadia dos visitantes na área, oferecendo outros lugares menos contaminados pelo turismo de massas como as pequenas aldeias de Valnerina e do rio Menotre, incluindo Sellano.”

Embora jogue como líder no campeonato da altura, a nova ponte fica muito atrás daquela que é a ponte pedonal suspensa mais longa do mundo: esta foi inaugurada em 2022 na República Checa, próximo da estância turística de Doní Morava, com 721 metros de comprimento e 95 metros de altura (Sky Bridge 721). Já a portuguesa 516 Arouca tem um vão de 516 metros de comprimento para os mesmos 175 metros de altura da nova atracção italiana.