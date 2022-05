Há uma nova “ponte pedonal suspensa mais longa do mundo” - e tem 721 metros

A polémica sobre a ponte pedonal suspensa mais longa do mundo estará a terminar: depois da “batalha” entre os 516 metros da ponte 516 Arouca e os 567 metros da ponte Baglung Parbat (Nepal) chega a Sky Bridge 721 - e, sim, tem 721 metros. Um comprimento que “pulveriza” as anteriores competidoras pelo título. A nova recordista está localizada na República Checa, demorou dois anos a ser construída e abrirá a 22 de Maio.

É no resort de Dolní Morava, aldeia entre as montanhas Orlické e as montanhas Jeseníky, no sopé do Králický Sněžník, que se situa a “ponte do céu”: fica 95 metros acima do nível do solo e a 1125 metros de altitude - quando se entra; quando se sai, percorridos os tais 721 metros de distância (numa estrutura com 1,2 metros de largura), já são mais dez metros de altitude (em relação ao nível do mar).

Não é, claramente, um passeio para quem sofre de acrofobia - até quem não padeça de medo das alturas poderá ter algumas reticências em percorrer a estreita passarela de betão, metal e corda que “paira” sobre o vale de Mlýnické, unindo os picos de Slaměnka e Chlum, numa paisagem de grande beleza natural. É que, como descrevem os promotores em comunicado, a Sky Bridge “é uma experiência única, oferecendo aos visitantes um espectáculo deslumbrante e um pico de adrenalina”.

A Sky Bridge foi construída junto do já popular Sky Walk, uma passadiço de madeira em espiral e empinado (“sobe” 55 metros acima do chão), que oferece as mesmas vistas (com menos adrenalina, certamente), e integrará um trilho educacional intitulado “A ponte do tempo”. Com dois quilómetros de percurso, a caminhada de cerca de uma hora conduz os visitantes pela história da região durante o período que vai de 1938 até 2021 e, claro, pela paisagem, entre painéis “tradicionais” e um jogo interactivo que integra elementos de realidade aumentada.

Estas são apenas algumas das propostas de actividades do resort de Dolní Morava, um dos mais modernos do país. Localizada a 200 quilómetros de Praga, Dolní Morava é uma popular estância de esqui durante o Inverno (inclui pista de bobsleigh) e no Verão desdobra-se em atracções - naturais, como os trilhos de caminhadas e os percursos para bicicletas de montanha; e “menos naturais”, como uma montanha-russa gigante ou um parque de aventura.