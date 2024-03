Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais define estratégia de defesa nos tribunais caso as avaliações de IMI sejam impugnadas por causa do método de apreciação adoptado pela própria AT.

Poucos dias antes das eleições legislativas de 10 de Março, a direcção-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) recebeu ordem do Governo de António Costa para começar a preparar o terreno para a eventualidade de as concessionárias das barragens ou os municípios onde as centrais hidroeléctricas estão localizadas impugnarem as avaliações de IMI que o fisco realizou no final do ano passado.