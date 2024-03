Estes “códigos de barras” das abelhas podem ajudar a monitorizá-las

Desvendar códigos de barras de ADN de abelhas pode ser um passo na preservação da sua diversidade. Os dados publicados este mês por uma equipa internacional de investigadores contam com 514 e 1059 exemplares de espécies identificadas. As espécies incluídas “representam cerca de 47% da diversidade de espécies de abelhas ibéricas e 21% da diversidade de espécies endémicas”, revela a Bipolis em comunicado. Tudo isto pode ajudar a monitorizar as populações de abelhas, sobretudo a nível europeu.

No que diz respeito a Portugal, já se conhecem os códigos de barras de ADN de 91% das espécies de abelhas e o objectivo é continuar a trabalhar para alcançar os 9% que faltam. Além disso, outro dos propósitos é também “descobrir e descrever novas espécies para a ciência”, conta Sónia Ferreira, investigadora do Biopolis/CIBIO-InBIO, ao PÚBLICO.

É muito importante que as diferentes espécies sejam conservadas, que permaneçam nos ecossistemas Sónia Ferreira, investigadora na BIOPOLIS/CIBIO-InBIO

Este projecto surgiu a par com outros projectos europeus focados em polinizadores que foram alavancados pelo lançamento de uma iniciativa da Comissão Europeia para proteger os polinizadores europeus.

Os resultados que a equipa agora publica “são uma ferramenta de trabalho para possibilitar a execução de monitorizações, precisamente para conseguirmos ter mais ferramentas disponíveis para monitorizar as populações a nível europeu”, explicou a investigadora da Biopolis/CIBIO-InBIO ao PÚBLICO.

A investigadora diz que a equipa necessita dos “códigos de barras, das sequências do ADN, para poder realizar monitorizações com base em análises moleculares” e “identificar quais as espécies e tornar os processos de monitorização muito mais automatizados”.

E o que são estes códigos de barras de ADN? “São sequências curtas de material genético (os nucleótidos do ADN) que permitem distinguir as espécies, tal como os códigos de barras permitem distinguir os produtos nos supermercados”, exemplifica a Biopolis no comunicado enviado às redacções.

A importância das abelhas para a biodiversidade

“A Península Ibérica é reconhecida como um hotspot global para a diversidade de abelhas na bacia do Mediterrâneo. Mais de 1100 espécies de abelhas são encontradas neste território, o que corresponde aproximadamente a 5% das 20.000 espécies conhecidas globalmente”, afirma a Biopolis.

Mais ainda: cerca de 100 destas espécies são endémicas, isto é, restringem-se a uma determinada área e não podem ser encontradas em mais lugar nenhum do mundo.

As nossas escolhas são muito importantes, desde coisas tão simples, ou aparentemente tão simples, como a manutenção dos nossos jardins, a diversidade de plantas [que lá temos], manter ou deixar o relvado crescer Sónia Ferreira, investigadora na BIOPOLIS/CIBIO-InBIO

As abelhas são um dos insectos polinizadores mais conhecidos e desempenham um papel fundamental neste sentido. Sónia Ferreira recorda que, em Portugal, existem mais de 700 espécies de abelhas e que assegurar a existência de comunidades saudáveis é muito importante.

Apesar da existência essencial das abelhas, Sónia Ferreira realça que “não devemos pensar unicamente que as abelhas são os únicos polinizadores e que assegurarmos a conservação das abelhas é suficiente para garantir a polinização de todas as plantas”.

A investigadora diz que é muito importante que todas as diferentes espécies sejam conservadas e que permaneçam nos ecossistemas, até porque fazem a polinização de formas diferentes. Se as abelhas dependem das plantas, há também plantas que dependem da polinização destes insectos e, desta forma, “a sua reprodução fica automaticamente comprometida se houver uma diminuição dessa espécie [abelhas] ou mesmo desaparecimento”.

Deixar a relva crescer pode ajudar

Neste momento, “as abelhas enfrentam diversas ameaças”, mas há simples acções humanas que podem contribuir para a regressão deste acontecimento. “As nossas escolhas são muito importantes, desde coisas tão simples, ou aparentemente tão simples, como a manutenção dos nossos jardins, a diversidade de plantas [que lá temos], manter ou deixar o relvado crescer” são comportamentos quanto à manutenção do jardim que permitem as plantas formar flor e semente.

Além disso, “escolher plantas para os jardins adequadas ao local onde habitamos e aos regimes hídricos, mas, acima de tudo, fomentar a diversidade nos nossos jardins” e ter em atenção as escolhas que fazemos como consumidores são igualmente factores importantes, considera a investigadora.

Foto Já são conhecidos os códigos de barras do ADN de 91% de espécies de abelhas em Portugal BIOPOLIS

Existem aspectos relativos ao comportamento do consumidor que recaem sobre a escolha por determinados produtos e “estão mais relacionados com a utilização de agro-químicos, onde é que os produtos são produzidos, como são produzidos”. “É extremamente importante termos o máximo de informação e fazermos escolhas mais responsáveis”, apela a investigadora da Biopolis/CIBIO-InBIO.

Sónia Ferreira afirma que “é preciso descobrir muito mais e estudar muito melhor a distribuição das abelhas, mas também em que tipo de habitats e a que plantas estão associadas”.

“Sabemos muito pouco da ecologia destas espécies e das ligações que potencialmente podem ser muito frágeis, mas que nós desconhecemos, entre algumas espécies de abelhas e as espécies de plantas que podem estar dependentes delas. Há muito a trabalhar em termos de distribuição, de ecologia e de interacções de planta-insecto”, assegura. E este projecto que desvenda códigos de barras genéticos é um passo nessa direcção.

Universidade de Coimbra tem aplicação para monitorizar polinização pelos insectos A versão em português de uma aplicação lançada pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) vai permitir aos cidadãos monitorizar a interacção entre plantas e polinizadores. Criada no âmbito do Plano de Monitorização de Polinizadores do Reino Unido (UK PoMS), a aplicação FITCount (do acrónimo inglês Flower-Insect Timed Count) “é agora disponibilizada em língua portuguesa” ao abrigo do projecto PolinizAÇÃO - Plano de Acção para a Conservação e Sustentabilidade dos Polinizadores, coordenado por dois investigadores da FCTUC, informou a instituição num comunicado enviado à agência Lusa. Trata-se de “uma ferramenta inovadora que possibilita aos cidadãos monitorizar de forma simples as interacções planta-polinizador”, de acordo com os cientistas Sílvia Castro e João Loureiro, docentes do Centro de Ecologia Funcional (CEF). “Os participantes podem seleccionar uma planta em flor, delimitar uma área de 50x50 cm [centímetros] que inclua a respectiva flor alvo e contar todos os polinizadores que interagem com flores dessa planta durante dez minutos”, disse Sílvia Castro, citada na nota, explicando que “as contagens podem ser realizadas ao longo de todo o ano, em qualquer momento do dia”, desde que haja calor e humidade reduzida. João Loureiro, por sua vez, afirmou não ser necessário que os interessados “identifiquem os insectos até ao nível da espécie, basta apenas categorizá-los em grupos amplos, como abelhas, moscas das flores, borboletas, vespas, escaravelhos, entre outros grupos de insectos”, utilizando o guia de identificação adaptado para Portugal e disponível na aplicação. “Os dados relativos aos polinizadores selvagens em Portugal são escassos e é crucial obter um maior volume de dados para monitorizar a abundância e diversidade destes insectos por todo o país, assim como os serviços de polinização que estes organismos prestam às plantas”, adiantou a FCTUC, referindo na nota que a aplicação surge "para ajudar a preencher esta lacuna de conhecimento, envolvendo os cidadãos”. Para os investigadores do CEF do Departamento de Ciências da Vida da FCTUC, “a ajuda dos cidadãos é crucial” neste processo. A aplicação FITCount está disponível para descarregamento gratuito na Google Play Store, para dispositivos 'android', e na App Store, para dispositivos 'iOS' ('iPhone' e 'iPad'). Mais informações sobre como participar e utilizar a aplicação são fornecidas neste site. Lusa

Texto editado por Claudia Carvalho Silva