Universidade de Coimbra lidera projecto de conservação dos polinizadores no país

A Universidade de Coimbra (UC) está a coordenar um projecto estruturante para a conservação e sustentabilidade dos polinizadores em todo o território nacional, para combater o declínio destes insectos, revelou nesta segunda-feira este estabelecimento de ensino superior.

Desenvolvido pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), o projecto, intitulado PolinizAÇÃO, é coordenado por Sílvia Castro e João Loureiro, docentes e investigadores no Centro de Ecologia Funcional (CEF) do Departamento de Ciências da Vida (DCV).

Em comunicado de Imprensa, a UC informa que o projecto visa combater o declínio dos insectos polinizadores, como as abelhas, borboletas e moscas-das-flores, entre outros.

Foto Os investigadores Sílvia Castro e João Loureiro DR

Para alcançar este objectivo – em estreita articulação com a Rede Colaborativa para a Avaliação, Conservação e Valorização dos Polinizadores e da Polinização (polli.NET) –, o projecto irá "identificar e implementar acções concretas de conservação", ao mesmo tempo que "mobiliza e consciencializa a sociedade sobre a importância vital destes agentes na biodiversidade e na produção alimentar".

Os polinizadores desempenham um serviço vital nos ecossistemas, são cruciais para a natureza, a agricultura e o bem-estar humano Sílvia Castro

"Os polinizadores desempenham um serviço vital nos ecossistemas, são cruciais para a natureza, a agricultura e o bem-estar humano. No entanto, enfrentam actualmente diversas pressões globais", explica Sílvia Castro.

Entre as pressões globais figuram as alterações no uso do solo, que promovem a simplificação e homogeneização da paisagem, bem como as invasões biológicas e as mudanças climáticas, que representam "uma ameaça significativa à conservação da biodiversidade funcional dos ecossistemas e à produção agrícola sustentável".

No âmbito do projecto, será elaborado um Plano de Acção para a Conservação e Promoção dos Polinizadores e Serviços de Polinização em Portugal, "orientador e pragmático, que vai fornecer uma base estratégica para as partes interessadas, estabelecendo directrizes claras para promover práticas sustentáveis".

"Este plano surge como uma resposta urgente e colaborativa para enfrentar os desafios que ameaçam os polinizadores", sustenta a investigadora.

O projecto PolinizAÇÃO representa um compromisso sério com a conservação da biodiversidade, sublinha João Loureiro.

"Ao unir esforços com várias entidades, pretendemos avaliar o estado da arte sobre os polinizadores para o território nacional, criar um programa de monitorização de longa-duração, construir o plano de acção propriamente dito, e desenvolver iniciativas de disseminação e divulgação e de ciência cidadã sobre a importância dos polinizadores", aponta.

O projecto terá a duração de dois anos e é financiado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Acção Climática, envolvendo uma parceria de execução com a Rede polli.NET.

Inclui membros destacados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes (cE3c), Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Linking Landscape, Environment, Agriculture And Food (LEAF) do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, Associação BIOPOLIS, Azorean Biodiversity Group da Universidade dos Açores, Sociedade Portuguesa de Entomologia e Centro de Conservação das Borboletas de Portugal – Tagis.