Autoeuropa vota aumentos de 6,8% com risco de cair num impasse

Cerca de 5000 trabalhadores da Volkswagen Autoeuropa começaram na quarta-feira a votar no referendo sobre a proposta de acordo laboral que prevê aumentos de 6,8% em 2024 (com retroactivos a Janeiro) e de 2,6% em 2025 e 2026 (ou o valor da inflação do ano anterior acrescido de 0,6%, se for mais vantajoso para os trabalhadores). A votação prolonga-se até 3 de Abril (quarta-feira da próxima semana), tendo arrancado com três dias de voto antecipado, reservado aos funcionários que estejam ausentes nos dias principais da votação, os dias 2 e 3 de Abril.

