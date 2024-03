Ementa para um almoço de Páscoa à moda dos chefs

Para esta Páscoa, juntámos três propostas de três chefs. Para entrada um Carpaccio de polvo com molho pesto da autoria do chef Arnaldo Azevedo, do Vila Foz, no Porto, detentor de uma estrela Michelin. Segue-se o prato principal da autoria de Vítor Sobral, à frente do grupo Esquina, uma tradicional Pá de cabrito, esparregado e batata à padeiro. E, para terminar, a proposta é do chef Miguel Teixeira, do restaurante Erva, no Corinthia Hotel, em Lisboa, um Brioche, queijo de cabra e abóbora.

Carpaccio de polvo com molho pesto — chef Arnaldo Azevedo

Ingredientes:

1 polvo com aproximadamente 3 kg

1 embalagem de mistura de alfaces

2 unidades de tomate cherry

Para o molho pesto:

50gr de manjericão

500 ml de azeite

4 gr de sal fino

60 gr de parmesão

50 gr de pinhão

Modo de preparação:

Cozer o polvo, depois de lavado, cerca de 45 minutos. Assim que estiver cozido, retirar da água e deixar arrefecer ligeiramente. Juntar as patas do polvo e envolver com película aderente. Levar ao frio durante 12h. Para o molho pesto: juntar todos os ingredientes e triturar com a ajuda de um robot de cozinha. Assim que o polvo estiver bem frio, cortar em rodelas com a ajuda de uma faca. Colocar num prato redondo, juntar a mistura de alfaces e o tomate e finalizar com o molho pesto. Servir com croutons de pão.

Pá de Cabrito, Esparregado e Batata à Padeiro — chef Vítor Sobral

Ingredientes (10 pessoas):

4,5kg pá de cabrito

150g massa de pimentão

40g alho

150g alho francês picado

300g cebola picada

2 folhas louro

80g banha

8 folhas salva

0,5dl vinagre de vinho branco

10g colorau

Q.b sal marinho tradicional

2g pimenta de moinho

1dl azeite virgem extra

3dl vinho branco

cebolinho

Esparregado

150g alho

100ml azeite virgem extra

2kg espinafres em folha

500g puré de batata

2g noz moscada

Q.b sal marinho

2g pimenta de moinho

Batatas

1,5kg batata nova

Q.b sal marinho

Q.b. azeite

Q.b. colorau

Modo de preparação:

Limpe a carne de gorduras excessivas. Coloque na liquidificadora o alho, a banha, a massa de pimentão, o azeite, o sal, o vinagre, a salva, 1 dl de vinho branco. Emulsione e barre a carne com o preparado e deixe a marinar durante, pelo menos, 24 horas. No dia da confecção, coloque num tabuleiro de forno o resultado do marinado, a cebola, o louro, o restante vinho branco, água e tempere com pimenta em grão e coloque o tabuleiro na parte inferior do forno. Numa grelha por cima, disponha o cabrito e leve a assar durante 30 minutos a 100 graus, a vapor —​ caso o forno não tenha a modalidade de vapor, coloque um tabuleiro com água quente no fundo do forno. De seguida, mais 30 minutos a 150 graus, com o forno misto, e, por fim, mais 25 minutos a 230 graus. Triture o resultado do molho e perfume com cebolinho no momento de servir. Para o esparregado, triture o alho na liquidificadora. Saltei os espinafres com o alho picado e o azeite. Coloque em água e gelo para parar a cozedura e deixe escorrer muito bem. Triture tudo e envolva com o puré de batata (alternativa à farinha). Coza as batatas inteiras e com pele, Quando cozidas, coloque-as num tabuleiro de ir ao forno tempere com os restantes ingredientes e junte um pouco dos sucos do cabrito. Asse a 230 graus, durante 25 minutos.

Brioche, queijo de cabra e abóbora — chef Miguel Teixeira

Ingredientes:

1 pão de forma brioche

250 g manteiga de cabra

1 queijo de cabra curado

Açúcar mascavado

Azeite extra virgem

Compota de abóbora com especiarias

1 kg abóbora

100 g de açúcar

2 estrelas de anis

Mistura de especiarias (50 g gengibre em pó, 30 g canela em pó, 10 g noz-moscada em pó)

Doce de leite:

1 l leite cabra

50 g natas

300 g açúcar

3 g bicarbonato de sódio

Modo de preparação:

Compota de abóbora com especiarias:

Descascar e cortar a abóbora e levar ao forno a assar; Juntar num tacho a abóbora, o açúcar, a estrela de anis e a mistura de especiarias e levar ao fogo; Retirar a estrela de anis e passar com a varinha.

Doce de leite:

Juntar todos os ingredientes e levar ao fogo; Deixar ferver e retirar a espuma da superfície; Ir mexendo até o preparado engrossar.

Torrada de brioche e queijo de cabra caramelizado:

Cortar o brioche em fatias; Derreter a manteiga e retirar a parte branca (soro); Com a parte amarela, levar ao tacho e caramelizar as fatias de brioche; Cortar o queijo de cabra em fatias, colocar açúcar mascavado e caramelizar.

