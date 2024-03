Astronautas levarão plantas à Lua para estudar o futuro da vida no solo lunar

O crescimeto das plantas e a informação sobre o ambiente na Lua ajudarão os cientistas a perceber as condições ideais para a alimentação humana e a vida em solo lunar.

Os astronautas que regressarem à superfície da Lua, algo previsto para 2026, no âmbito do programa norte-americano Ártemis, vão levar plantas e um instrumento que vai estudar os efeitos da radiação e da gravidade parcial lunar no seu crescimento.

O instrumento foi um dos três seleccionados pela agência espacial norte-americana NASA para a missão Ártemis III, agendada para Setembro de 2026, e na qual os Estados Unidos pretendem regressar à superfície da Lua, com a primeira mulher e o primeira pessoa negra, depois da última alunagem de astronautas, todos homens, em 1972.

A região escolhida para a alunagem da Ártemis III será o pólo Sul, onde haverá água gelada. Uma vez instalados nessa região, os instrumentos científicos vão recolher dados sobre o ambiente e o interior lunar e sobre como será possível manter uma presença de longa duração dos humanos na Lua, permitindo à NASA preparar-se para o envio de astronautas para Marte.

Um dos instrumentos, segundo um comunicado da NASA, será o primeiro do género a observar a fotossíntese das plantas, o crescimento e as respostas ao stress causados pela radiação e gravidade lunares.

De acordo com a agência espacial norte-americana, os dados de crescimento e desenvolvimento das plantas, a par dos parâmetros ambientais medidos pelo instrumento, irão ajudar os cientistas a compreender o uso de plantas cultivadas na Lua para a alimentação humana e o suporte de vida na sua superfície e em Marte.

A bordo da Ártemis III seguirá também um conjunto de sismómetros para monitorizar o ambiente sísmico no pólo Sul lunar e caracterizar a sua estrutura geológica, em particular a crosta e o manto. Um terceiro instrumento irá medir a capacidade de o rególito lunar (detritos rochosos) propagarem um campo eléctrico, um parâmetro-chave para a procura de voláteis lunares, especialmente gelo.

Para Setembro de 2025 está previsto o regresso de astronautas à órbita da Lua, no âmbito da missão Ártemis II, cuja tripulação já foi escolhida: Christina Koch, Jeremy Hansen, Victor Glover e Reid Wiseman.