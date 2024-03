Morreu Joe Lieberman, antigo senador americano e candidato a vice de Al Gore

Joe Lieberman, antigo senador do Connecticut e candidato à vice-presidência norte-americana com Al Gore, pelo Partido Democrata, em 2000, morreu esta quarta-feira aos 82 anos em Nova Iorque, na sequência de uma queda, segundo avançou a sua família.

Lieberman, que foi o primeiro político judeu a integrar uma candidatura presidencial por um dos principais partidos norte-americanos, fora um membro destacado da facção centrista do Partido Democrata. No auge da sua carreira política, era considerado uma reserva moral do partido, tendo sido um dos primeiros democratas a criticar o então Presidente Bill Clinton pela sua relação eticamente questionável com Monica Lewinsky, estagiária da Casa Branca.

Escolhido por Al Gore para enfrentar George W. Bush e Dick Cheney em 2000, Lieberman acabaria assim por ficar associado a uma derrota eleitoral traumática para os democratas - que venceram no voto popular, por meio milhão de votos, mas perderam tangencialmente para os republicanos no colégio eleitoral, com o apuramento do resultado no estado da Florida a arrastar-se para os tribunais.

De candidato a pedra no sapato dos democratas

Apesar de alinhado com o partido em questões económicas e sociais, Lieberman afastava-se na política externa. Foi um feroz defensor da invasão do Iraque, sendo penalizado posteriormente por isso pelo eleitorado democrata quando lançou a sua própria candidatura presidencial nas primárias de 2004.

No ciclo eleitoral seguinte, o seu nome terá chegado a ser avaliado pelo republicano John McCain para seu candidato a vice em 2008, mas a escolha final recaiu sobre Sarah Palin. Lieberman fez activamente campanha por McCain e contra Barack Obama, que acusou de não ter credenciais na política externa - o democrata venceria a eleição. Lieberman, que tinha chegado ao Senado em 1989, era também um destacado aliado político de Israel em Washington.

Terminou a sua carreira no Senado como independente, em 2013, apesar de ter continuado a votar ao lado dos democratas em muitos dossiês de política interna. Regressou depois à advocacia, num badalado escritório da Kasowitz Benson Torres com vista para a Times Square, em Nova Iorque, com uma lista de clientes de elite que chegou a incluir Donald Trump.

Contra Trump e Biden

Lieberman manteve-se a pairar sobre a política nacional até à sua morte. Era um dos responsáveis da fundação No Labels, um grupo centrista que tenta estabelecer pontes entre democratas e republicanos moderados, e que nos últimos meses tentou patrocinar, sem sucesso, uma candidatura presidencial alternativa às de Joe Biden e Donald Trump. Joe Manchin, o mais conservador dos democratas no Senado, terá sido desafiado pela organização a concorrer à Casa Branca, mas recusou o cenário.

Em Novembro de 2023, numa das suas últimas entrevistas, Lieberman reiterava que se considerava democrata, apesar de trabalhar activamente contra a recandidatura de Joe Biden e de assinar artigos na imprensa a criticar o partido. "Eu sou um democrata. E tenho esperança que o Partido Democrata regresse àquilo que eu espero que seja", dizia então ao Washington Post, relacionando o clima hostil da política norte-americana actual com a incapacidade de republicanos e democratas em dialogar e procurar compromissos.

"Não vamos realmente concertar o sistema e pô-lo a funcionar novamente enquanto não tivermos um Presidente que esteja totalmente empenhado num governo bipartidário e que não seja influenciado por qualquer partido", dizia ao jornal de Washington.

Nascido no seio de uma família judia em Stamford, Connecticut, e formado em Ciência Política, Economia e Direito em Yale, Lieberman deixa mulher e três filhos.