“Super-terça-feira” torna inevitável corrida a dois entre Trump e Biden

A eleição presidencial que a maioria dos norte-americanos menos desejaria que acontecesse em 2024, segundo as sondagens — uma repetição do duelo de 2020 entre Joe Biden e Donald Trump —, ficou esta madrugada a poucos dias de se tornar inevitável. Sem surpresas, Biden e Trump dominaram a "super-terça-feira" das eleições primárias nos Estados Unidos, com o Presidente dos EUA a ser surpreendido no território da Samoa Americana e o seu antecessor a sofrer uma derrota no Vermont frente a Nikki Haley.

