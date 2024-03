SNS gastou 666 milhões com horas extras e tarefeiros em 2023. Custos subiram 65% em quatro anos

A despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com horas extraordinárias e prestações de serviço ascendeu a 666,6 milhões de euros, em 2023, segundo dados provisórios enviados ao PÚBLICO pelo Ministério da Saúde. São mais 65% quando comparado com os gastos assumidos em 2019 (405 milhões de euros), ano pré-pandemia.

No ano passado, os profissionais do SNS realizaram 16,9 milhões de horas extraordinárias. Segundo os dados partilhados pela tutela, só os médicos foram responsáveis por 6,5 milhões de horas e os enfermeiros por 4,9 milhões. Aos restantes profissionais, coube uma fatia de 5,4 milhões de horas suplementares.

“Após o pico verificado durante a pandemia, em 2023, pelo segundo ano consecutivo, foi possível diminuir o recurso a trabalho extraordinário no SNS, tendo sido realizadas menos 1,5 milhões de horas extra do que no ano anterior”, salienta o ministério. A descida foi conseguida sobretudo através da redução das horas suplementares realizadas pelos enfermeiros – menos um milhão do que em 2022.

Mas se o número global de horas realizadas desceu, já os gastos subiram. No ano passado, o trabalho suplementar no SNS custou 463,5 milhões de euros, um acréscimo de cerca de 60 milhões face a 2022.

O ministério explica que o aumento da despesa com horas extra “prende-se essencialmente com a aplicação do Decreto-Lei n.º 50-A/2022”, que procedeu à majoração da remuneração do trabalho suplementar consoantes as horas acumuladas – existam patamares de valores fixos de 50, 60 e 70 euros por hora, dependendo do número já realizado.

Este regime excepcional, criado ainda com Marta Temido à frente da pasta da Saúde, foi sendo prorrogado ao longo de 2023. Embora com alterações que “implicaram a redução de regimes aplicáveis ao trabalho suplementar prestado pelos médicos, a redução do volume de horas a partir do qual o trabalho suplementar é majorado, a redução de períodos e serviços em que o regime, implicando o aumento de despesas com o trabalho suplementar”, explica o Ministério da Saúde.

E se nas horas extra a tendência foi de descida, já nas horas realizadas por prestação de serviço (“tarefeiros”) registou-se o contrário. Se em 2022, o SNS contratou perto de 5,7 milhões de horas, no ano passado esse número subiu para os 6 milhões. Destes, 4,9 milhões dizem respeito a horas de trabalho de médicos. Com reflexo nos gastos associados, que passaram de 170 milhões de euros em 2022 para 203 milhões no ano seguinte.

Dedicação plena

O regime excepcional de majoração de valor das horas extras terminou a 10 de Janeiro deste ano, dando tempo à entrada em vigor, no primeiro dia de 2024, do novo regime de dedicação plena. Aplicado apenas aos médicos, não colheu o acordo dos sindicatos quando foi aprovado em Conselho de Ministros.

“A redução do recurso a trabalho extraordinário é um dos efeitos pretendidos com o novo regime de trabalho que valorizou a remuneração dos trabalhadores médicos e permitirá, nos próximos meses, promover uma organização interna das equipas mais eficiente”, disse o Ministério da Saúde.

Segundo os dados da tutela, em Janeiro deste ano os médicos realizaram 503 mil horas extraordinárias, quando no mesmo mês de 2023 foram 560 mil – menos 10,1%. Quanto a Fevereiro, a tendência foi a mesma: 529 mil este ano contra 563 no período homólogo do ano passado (menos 6%).

Nas horas realizadas por prestadores de serviço, o cenário foi de relativa estabilização. Em Janeiro e Fevereiro deste ano contrataram-se 377 mil e 380 mil horas médicas através de prestações de serviço, respectivamente. Nos dois primeiros meses de 2023 foram 377 mil e 390 mil.

O regime de dedicação plena dos médicos implica 35 horas semanais de trabalho mais cinco complementares. Traz um suplemento salarial de 25%, mas também a obrigatoriedade de realização de mais horas extraordinárias, trabalho ao sábado para os médicos que não fazem urgência e o fim do descanso compensatório (as horas de descanso não descontam do total a realizar por semana).

Há um grupo de médicos – chefes de serviço ou departamento, saúde pública, unidades de saúde familiar modelo B e centros de responsabilidade integrada – para quem este é o regime-base, podendo opor-se ao mesmo até 25 de Março. Para os restantes, a adesão à dedicação plena pode ser feita de forma voluntária.

No final de Fevereiro, 2860 médicos hospitalares – grande parte a trabalhar em unidades no Norte do país – fizeram-no, segundo contas do Ministério da Saúde divulgadas no início de Março.