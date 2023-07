Médicos continuam a receber mais pelas horas extras nas urgências até ao fim do Verão

Governo entendeu ser prudente prolongar por mais dois meses remuneração adicional pelo trabalho suplementar nas urgências, enquanto decorrem as negociações com os sindicatos médicos.

Era para ser uma medida transitória mas, um ano depois de ter sido aprovada, voltou a ser prorrogada, agora até ao fim do Verão, numa altura em que as negociações com os sindicatos médicos continuam sem fim à vista. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o prolongamento do regime remuneratório das horas extraordinárias dos médicos que trabalham nos serviços de urgência por mais dois meses, até ao final de Setembro.