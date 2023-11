Ministério chega a acordo só com um sindicato. Início da carreira com aumento de 14,6%

Foi a última e derradeira reunião do longo processo negocial entre os sindicatos médicos e o Ministério da Saúde. A equipa liderada por Manuel Pizarro chegou a acordo com o Sindicato Independente dos Médicos relativamente à revisão da grelha salarial. No regime das 40 horas semanais, os médicos em início de carreira vão ter um aumento de 14,6%. Já os assistentes graduados, adiantou o Ministério da Saúde em comunicado, terão um aumento de 12,9% e os assistentes graduados séniores de 10,9%. A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) não assinou o acordo.

A Fnam saiu das negociações por volta das 19h30, sem assinar um acordo. “O acordo que foi proposto foi um mau acordo para os médicos e para o SNS e a Fnam não pode ser responsável por um mau acordo que faça com que os médicos que estão no SNS ainda saiam mais e os novos não entrem”, disse Joana Bordalo e Sá.

À saída do encontro, que teve início por volta das 14h30, a presidente da Fnam afirmou que o que pretendiam era um acordo que “pudesse servir e fixar médicos no SNS”. O que pretendíamos era que fosse aplicado, em termos de remuneração base de todos os médicos, o que já está na tabela publicada no dia 7 de Novembro”, disse aos jornalistas, referindo-se ao decreto-lei da dedicação plena.

Segundo Joana Bordalo e Sá, o Ministério da Saúde “apresentou no máximo um aumento de 15% discricionário”. Ou seja, referiu, para os médicos no regime das 40 horas semanais foi proposto um aumento, para os que estão nas 42 horas com exclusividade um valor inferior e para os que estão com 35 horas “ainda menos”. O que para a dirigente, “é inaceitável”.

“A Fnam não assinou este acordo”, afirmou, referindo que entraram na sessão com uma proposta de actualização salarial de 30% e que chegaram a baixar a proposta para 22%, de forma a ir ao encontro do que já está orçamentado e à tabela já publicada. “Não houve flexibilidade do Governo em relação às propostas da Fnam”, disse, lamentando a falta de flexibilidade do Governo para rever outras reivindicações, nomeadamente a revisão do horário semanal e nas urgências.

19 meses de negociações

Esta foi a última reunião de um longo processo negocial, que teve início ainda com a anterior ministra da Saúde Marta Temido, com a discussão dos temas a incluir no processo e o calendário negocial. Foram mais de 30 reuniões, mas com poucas aproximações ao longo do percurso. Pelo menos, as suficientes que permitissem que Ministério da Saúde e sindicatos médicos chegassem a algum tipo de acordo.

Um dos pontos-chave, reconhecido pelo Sindicato Independente dos Médicos como o “calcanhar de Aquiles”, foi a questão da revisão da grelha salarial. Para os sindicatos médicos, tratava-se de conseguir repor o poder de compra perdido nos últimos anos e o efeito da inflação. O pedido era de um aumento transversal de 30%. Já com o fim anunciado do Governo, o SIM apresentou uma proposta intercalar de um aumento salarial transversal de 15%, numa derradeira tentativa de se conseguir um acordo.

Mas o Ministério da Saúde só chegou a esses valores para os médicos que aderissem à dedicação plena. A proposta ministerial começou por um aumento de 1,8%, passando depois para 3,6% e, mais tarde, para 5,5%. Na penúltima reunião, Manuel Pizarro anunciou que tinha feito mais uma “aproximação” ao pedido pelos sindicatos, de um aumento escalonado: para os recém-especialistas 12,7%, para os assistentes graduados um aumento de cerca de 11% e 9,6% para os médicos no topo da carreira.

Mas, sem um consenso final, e com a demissão do primeiro-ministro (na sequência da Operação Influencer), essa discussão caiu por terra. Na semana passada, Manuel Pizarro disse que a medida só seria possível com um Governo que tivesse tempo para promover a reorganização do SNS, algo que este não tem mais.

O desencontro de 19 meses de negociações elevou o descontentamento sentido pelos médicos, especialmente depois de o Governo ter aprovado unilateralmente o decreto-lei da dedicação plena em Setembro. As reuniões pararam e muitos médicos começaram a entregar minutas de indisponibilidade para a realização de mais horas extraordinárias além das 150 anuais previstas na lei.

A iniciativa tem tido repercussões, especialmente desde Outubro, na organização dos serviços de urgência de vários hospitais. Sem recursos humanos em número suficiente para completar escalas, há especialidades que deixaram de estar disponíveis todos os dias ou em todos os turnos no apoio à urgência. A situação tem sido avaliada todas as semanas pela Direcção Executiva do SNS. Na próxima semana, há 36 urgências com constrangimentos.