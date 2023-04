Saúde: mais de 19 milhões de horas extras em 2022 são o segundo valor mais alto registado

Os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) realizaram no ano passado mais de 19 milhões de horas extraordinárias. Este é o segundo valor mais alto registado desde 2014. Em relação a este ano, o valor acumulado até Fevereiro já ascende a três milhões de horas. Os dados disponíveis no Portal do SNS relativos às horas suplementares realizadas englobam todas as unidades de saúde e entidades sob a alçada do ministério e todos os grupos profissionais.

