Há sete mil anos, já se navegava no Mediterrâneo com canoas tecnologicamente sofisticadas

Gibaja et al./PLOS ONE

Estudo analisou cinco canoas construídas a partir de árvores, de há 5700 e 5100 anos a.C., descobertas na aldeia neolítica de La Marmotta, perto de Roma. São as canoas mais antigas do Neolítico.

Um estudo desenvolvido por uma equipa de investigadores espanhóis, italianos e argentinos e publicado na última edição da revista Plos One revela que, há mais de sete mil anos, as pessoas já navegavam no mar Mediterrâneo com embarcações tecnologicamente sofisticadas, depois de terem sido analisadas canoas de uma aldeia neolítica italiana.