Rússia e China vetam resolução americana para cessar-fogo em Gaza

A Rússia e a China vetaram esta sexta-feira uma resolução proposta pelos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato em Gaza.

A resolução dos EUA falava do “imperativo de um cessar-fogo imediato e sustentado” mas ligava-o à libertação dos reféns ainda na Faixa de Gaza. Marcou uma mudança na posição norte-americana, um aumento da pressão sobre Israel, mas não o suficiente para evitar o veto de Moscovo e Pequim.

Outras resoluções apresentadas por outros membros do Conselho de Segurança que foram antes vetadas pelos EUA pediam um cessar-fogo sem condições. Agora, a ligação da libertação dos reféns ao cessar-fogo na proposta norte-americana, e ainda o facto de não ser pedido um cessar-fogo permanente (apenas “sustentado”), parece ter sido o motivo do veto russo e chinês.

A Argélia, que propôs a resolução anterior para um cessar-fogo, também votou contra. A Guiana absteve-se, dizendo que devia ser exigido um cessar-fogo incondicional. Os outros 11 membros do Conselho de Segurança votaram a favor.

O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, afirmou que Moscovo apoiava o cessar-fogo mas questionou a linguagem da resolução, acusando os EUA de “enganar a comunidade internacional, cita o diário britânico The Guardian.

“O produto americano é muito politizado”, disse Nebenzia referindo-se à proposta e citado desta vez pelo Washington Post, afirmando que a resolução teve um objectivo eleitoral, “de atirar um osso aos eleitores na forma de uma menção a um cessar-fogo”.

O embaixador da China, Zhan Jun, afirmou, segundo a Reuters, que o texto não era equilibrado e que não expressava claramente uma oposição a uma operação militar em Rafah, que Israel insiste que vai levar a cabo (mesmo contra inúmeros avisos contra dos Estados Unidos e outros países).

Já a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, defendeu a resolução, afirmando que foi apresentada “de boa-fé, após consulta de todos os membros do Conselho e após várias alterações”, cita o diário The New York Times.

Para Thomas-Greenfield, o veto da Rússia explica-se de outro modo: primeiro, acusou, Moscovo “não consegue condenar os atentados terroristas do Hamas” e, segundo, “simplesmente não quiseram votar a favor de uma resolução que foi redigida pelos Estados Unidos porque preferem ver-nos falhar do que permitir que este Conselho tivesse sucesso”.

Passados poucos minutos do veto, o Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que irá recomeçar a trabalhar num novo texto com os seus “​parceiros americanos, europeus e árabes”, um trabalho iniciado na véspera para a eventualidade de uma recusa pelo CS da proposta americana, segundo a agência Reuters.

Um diplomata disse à Reuters mais tarde que os dez membros não permanentes do Conselho de Segurança estavam, sob a coordenação de Moçambique, a elaborar uma proposta de resolução para exigir um cessar-fogo imediato durante o mês do Ramadão, a libertação de todos os reféns e o aumento da ajuda humanitária a Gaza.

Este texto, acrescentou o diplomata sob anonimato, poderia ser levado a votação ainda durante o dia de hoje.

Quinto dia de operação no hospital Al-Shifa

No terreno, continuava a decorrer a operação militar que Israel está a levar a cabo no Hospital Al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza e dos poucos parcialmente operacionais, o Exército israelita disse que deteve mais de 500 suspeitos, incluindo 358 combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica.

Israel disse ainda que nos combates no hospital as suas forças mataram “mais de 140 terroristas”, enquanto fontes palestinianas citadas pela Al-Jazeera dizem que morreram cerca de 160 pessoas dentro do hospital e nas zonas circundantes, com dois pacientes a morrer pela falta de pessoal médico.

Segundo o porta-voz militar, Daniel Hagari, a incursão, que entrou esta sexta-feira no quinto dia, está a ser levada a cabo por forças especiais que estão a usar “tácticas de dissimulação” para surpreender os combatentes dos dois movimentos.

Alguns analistas na imprensa israelita dizem que esta operação mostra as consequências da falta de estratégia de Israel para a zona Norte, em que se focou no início da operação: sem um plano para o que faria no fim dos combates, não conseguiu manter o Hamas afastado do local.

Esta falta de estratégia foi também sublinhada pelo secretário de Estado Antony Blinken, que esteve esta sexta-feira em Israel, numa reunião com o gabinete de guerra, segundo o jornalista Barak Ravid do site Axios. “Precisam de um plano coerente, ou vão ficar atolados em Gaza”, terá dito Blinken, segundo o relato de uma pessoa presente na reunião. Esse plano para o “dia a seguir” ao fim da guerra, está ausente da trajectória actual mas é essencial para que o Estado hebraico não fique numa situação de ocupação, e insurreição, permanente na Faixa de Gaza, terá insistido Blinken.