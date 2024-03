Incentivo de IRC ao aumento dos salários também se aplica ao trabalho parcial

Fisco esclarece que o cálculo do benefício às empresas que valorizem os salários pode abranger todos os trabalhadores, independentemente do vínculo.

As empresas que aumentem os vencimentos este ano em pelo menos 5% e reduzam as disparidades salariais entre trabalhadores podem beneficiar de um incentivo em sede de IRC, abatendo ao lucro uma fatia equivalente a 150% dos­ encargos com o aumento salarial. E para essas contas também entram as actualizações remuneratórias dos trabalhadores que exercem a actividade a tempo parcial.