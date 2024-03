Fim-de-semana na TV: Téchiné, O Desolado, Avilez e um musical por Villas

CINEMA

O Segredo do Amor

TVCine Edition, sábado, 22h

André Téchiné filmou, em 1981, o fatalismo da relação resultante do encontro acidental entre uma mulher em luto pela morte do amante e um homem que se apaixona violentamente por ela. Foi aqui que o cineasta trabalhou pela primeira vez com Catherine Deneuve, que contracena com Patrick Dewaere. O Segredo do Amor abre um ciclo dedicado ao realizador francês, com sessão reservada para todos os sábados, a esta hora, até 20 de Abril.

Operação Outono

RTP2, sábado, 22h55

Música de Dead Combo. Realização de Bruno Almeida. Actuações de John Ventimiglia (dobrado em português por Rogério Samora), John Marcello Urgeghe, João d’Ávila, Nuno Lopes, Ana Padrão e outros. E a biografia de Humberto Delgado, escrita por Frederico Delgado Rosa, como base. Eis os condimentos do thriller político sobre a operação que levou à morte do “general sem medo”.

As Mil e Uma Noites: Volume 2, O Desolado

RTP Memória, sábado, 23h45

Entre o Verão de 2013 e o de 2014, Miguel Gomes percorreu o país a filmar a crise. Assim foi traçando um retrato do Portugal real – mesmo que essa realidade tome por vezes uma aparência absurda e fantasiosa – a pulsar sob o jugo da austeridade. Descreveu o projecto como um misto de “ficção e retrato social, tapetes voadores e greves”, lembrando que “imaginário e realidade nunca puderam viver um sem o outro (e Xerazade bem o sabe)”.

Daí nasceu a trilogia As Mil e Uma Noites, de que O Desolado é o segundo tomo, depois de O Inquieto e antes de O Encantado. Este foi o filme escolhido pela Academia Portuguesa das Artes e Ciências Cinematográficas como candidato de Portugal à nomeação para a categoria de melhor filme internacional na 88.ª edição dos Óscares.

Correio de Droga

Star Movies, sábado, 00h16

Afundado numa grave crise financeira, um veterano de guerra com 90 anos aceita atravessar o Michigan com o equivalente a três milhões de dólares em cocaína. Tudo se complica quando é abordado por um elemento da agência antinarcóticos. Clint Eastwood realiza e protagoniza este filme dramático inspirado numa história verídica.

Ali G

Star Comedy, domingo, 21h40

Sacha Baron Cohen, criador de Borat e Bruno, personifica (e escreve, a meias com Dan Mazer) esta comédia realizada por Mark Mylod em 2002. Quando sabe que o Centro John Nike, que apoia miúdos do gueto, vai ser encerrado por falta de fundos, Ali G, um idiota chapado, concorre a um lugar político.

Com a ajuda de um amigo e da namorada, acaba por conseguir candidatar-se e ser contratado, sem perceber que a sua inexperiência está a ser utilizada de forma a derrubar o primeiro-ministro nas sondagens. No entanto, as suas reformas loucas e alternativas acabam por fazer subir a popularidade do Governo e Ali torna-se um alvo político a abater.

Gran Torino

Star Movies, domingo, 22h59

Realizado e protagonizado por Clint Eastwood, é a história de um veterano da Guerra da Coreia, um homem solitário, inflexível e amargo que, para além da cadela, só confia na sua arma. Os antigos vizinhos há muito que morreram ou se mudaram. O bairro é agora habitado sobretudo por imigrantes asiáticos que ele despreza. Um dia, um dos jovens vizinhos é pressionado por um gangue e tenta roubar o seu precioso Ford Gran Torino. É o improvável início de uma amizade que mudará para sempre as vidas de todos.

O Livro de Eli

Nos Studios, domingo, 1h35

Eli (Denzel Washington) é um viajante com um único propósito: proteger um livro sagrado e levá-lo ao seu destino, pois nele reside a esperança de um futuro para a Humanidade. Na travessia por um país transformado em deserto, cruza-se com pessoas que, tal como ele, lutam pela sua vida e a quem apenas resta a sobrevivência a cada dia. A realização é de Allen Hughes; o argumento, de Gary Whitta.

SÉRIE

Espectacular

RTP2, domingo, 22h01

Estreia. Co-produzida entre Países Baixos e Irlanda, a minissérie ficciona as operações policiais em torno dos raros mas muito reais ataques levados a cabo pelo IRA na Europa continental – neste caso, na região neerlandesa de Limburgo, em finais dos anos 1980, tendo militares britânicos como alvos.

É lá que encontramos as duas protagonistas da trama (também elas inspiradas em mulheres que estiveram realmente envolvidas): a investigadora Jeanine Maes (Hadewych Minis) e a esquiva e perigosa Fiona Hughe (Aoibhinn McGinnity), membro da organização paramilitar. Os quatro episódios são emitidos a ritmo semanal.

DOCUMENTÁRIOS

Implacável: A História Secreta do Monopólio

RTP2, sábado, 17h44

Apresentado como “parte história de detectives, parte comentário social contundente e parte celebração da cultura pop”, este documentário de Stephen Ives desvenda a história que levou à criação do famoso jogo capitalista – uma saga de “roubo, obsessão e jogo duplo corporativo”.

Carlos Avilez: Ao Cair da Noite

RTP2, sábado, 22h04

Estreia televisiva do documentário de tributo a Carlos Avilez (1935-2023) e à sua paixão pelo teatro, fosse como actor, encenador, professor ou fundador do Teatro Experimental de Cascais (TEC) e da Escola Profissional de Teatro de Cascais.

Realizado por Catarina Medeiros, segundo um guião de Lígia Gonçalves, ancora-se nos momentos de preparação de duas peças recentemente encenadas por Avilez: Casimiro e Carolina, de Ödön Von Horváth, em 2022; e A Noite dos Assassinos, de José Triana, em 2023 – esta última com o simbolismo de ser representada 50 anos depois de a censura ter impedido que o TEC a levasse à cena.

MUSICAL

Tudo Isto É Jazz!

RTP2, domingo, 23h

Um século de jazz celebrado a propósito do centenário do nascimento de Luís Villas-Boas (1924-1999) – divulgador, fundador do Hot Clube e considerado o “pai do jazz em Portugal” – e dos 100 anos da primeira actuação, por cá, de um grupo estrangeiro de jazz. Desta dupla efeméride nasceu o motivo para o musical que João Moreira dos Santos idealizou e que co-escreveu com Carlos Antunes (encenador) e Fernando Villas-Boas (guionista, primo de Luís).

“Está em casa no seu escritório, cheio de livros, discos e jornais e está a lembrar-se das histórias e de como é que viu a evolução do jazz”, explicou o autor ao PÚBLICO, por altura da estreia. “E a orquestra vai atrás dele, tocando ao sabor das suas memórias”. O espectáculo subiu ao palco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 9 de Fevereiro, perante uma assistência lotada. Agora, passa na RTP2.

Tudo Isto É Jazz! conta com o actor João Lagarto a encarnar Luís Villas-Boas e com música ao vivo interpretada pela Orquestra do Hot Clube de Portugal, dirigida por Pedro Moreira e alargada a dez convidados: Maria João, Rita Maria, Sofia Hoffmann, Ricardo Toscano, Laurent Filipe, Rão Kyao, Zé Eduardo, Gonçalo Sousa, Jorge Costa Pinto e António José de Barros Veloso.

INFORMAÇÃO

Do Algarve à Lapónia

RTP3, sábado, 20h

Estreia. Depois das legislativas, os portugueses são novamente chamados às urnas em Junho, para as eleições europeias. A esse propósito, a RTP propõe “uma viagem pelas mais de 50 regiões dos 27 países membros da União Europeia”. Conduzida por Alexandra André e Victor Hugo Mendes, propõe observar projectos financiados por fundos europeus nas mais diversas áreas: “a agricultura, a criação de emprego, as novas fontes de energia, o combate à pobreza, as alterações climáticas, a integração de refugiados e muito mais”, enumera a estação pública. Há nova viagem todas as semanas.

INFANTIL

O Meu Cavaleiro e Eu

Panda Kids, sábado, 20h30

Estreia-se uma série animada franco-belga que promete “tornar a Idade das Trevas um pouco mais iluminada... e muito mais divertida”, através das aventuras de Jimmy, da princesa (e melhor amiga) Cat e de Henri de Orange, seu pai.

A Família Addams (VP)

Nos Studios, domingo, 10h25

Em 2019, regressaram ao cinema as morbidamente divertidas e excêntricas personagens criadas em banda desenhada por Charles Addams, desta vez em forma animada. O filme, realizado por Conrad Vernon e Greg Tiernan, conta com as vozes de Filomena Cautela, Renato Godinho e Sónia Tavares na versão dobrada em português.