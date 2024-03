PS reúne-se para mostrar “partido unido” e apoiar o líder derrotado

Esta noite há encontro da Comissão Política Nacional na sede do PS, no Largo do Rato, para reflectir sobre resultados e afinar a estratégia da oposição. Será o primeiro teste de avaliação interna do

Os socialistas reúnem-se esta quinta-feira, pela segunda vez esta semana, para analisar a situação política e discutir a estratégia de Pedro Nuno Santos enquanto líder da oposição ao Governo liderado por Luís Montenegro. Depois do secretariado, os membros da Comissão Política Nacional ― entre os quais a ala que apoiou José Luís Carneiro contra Pedro Nuno Santos ― antecipam que a unidade do partido será protegida, até porque em Junho o país vai novamente a votos, desta vez para os lugares do Parlamento Europeu. No rescaldo de uma "derrota honrosa" do PS, os socialistas ouvidos pelo PÚBLICO reconhecem que Pedro Nuno Santos é secretário-geral num momento difícil e consideram que a abertura para a viabilização de um orçamento rectificativo é uma decisão não apenas responsável, mas inteligente.