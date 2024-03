Festival de caminhadas do Ameixial regressa com mais de 50 actividades

Anunciado como “o primeiro festival de caminhadas de Portugal”, o Walking Festival Ameixial regressa à aldeia do concelho de Loulé de 26 a 28 de Abril para a 11.ª edição. O programa ainda se anuncia como provisório, mas as inscrições já abriram no website do evento.

E se, aos 11 anos de festival, não existe “nada de extraordinariamente diferente” na programação para anunciar, a verdade é que há sempre passeios novos e “um leque muito diversificado” de actividades, o que se tornou uma marca do evento, resume João Ministro, fundador da Proactivetur, empresa que organiza o festival promovido pela Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade (Qrer), em parceria com o Projecto Estela.

O festival arranca na sexta-feira, dia 26, com duas caminhadas, a primeira ao pôr do Sol “com prova de vinhos” – o trajecto “ainda não está bem definido mas vai ser aqui à volta do Ameixial” – e, já depois do jantar de convívio, o habitual passeio nocturno, desta vez “com alguns convidados que vão animar a caminhada”, nomeadamente com sessões de contos, revela o responsável.

Já no sábado, a manhã começa com mais de uma dezena de caminhadas, entre os trilhos marcados e passeios temáticos, como a muito concorrida travessia radical na ribeira do Vascão ou um percurso desde o Ameixial a Besteiros, “à procura da destila de medronho”. Volta ainda a aposta forte na programação direccionada para famílias, com passeios em busca da vida aquática na ribeira ou das “borboletas e outras jóias voadoras”, assim como actividades para crianças ligadas a magia ou teatro e natureza.

Foto A aldeia do Ameixial, concelho de Loulé Duarte Drago

Foto O passeio com o pastor Leonel e o seu rebanho de cabra algarvia é já uma tradição do festival Duarte Drago

Para a tarde de sábado, está agendada a caminhada com o pastor Leonel, uma das iniciativas que costumam esgotar mais rapidamente; um workshop promovido pela Rota Vicentina dedicado à manutenção de percursos pedestres, que é “sempre um tema muito complicado”, sublinha João Ministro; e a apresentação do novo livro de Ana Abrão, viajante e fotógrafa de viagens, dedicado ao povo Kalash, “uma minoria animista das montanhas do Paquistão”. À noite, o já tradicional baile de danças do mundo, com animação musical e workshop.

No domingo, a manhã volta a ser dedicada às caminhadas, entre elas uma novidade “mais virada para as questões das terapias alternativas”, com o passeio “mindfulness na natureza”. O festival termina com o sorteio do “cabaz de caminhadas” e a sessão de encerramento. Tal como no ano passado, o evento volta a ter uma área de glamping, para quem quiser ficar alojado no Ameixial em tendas que unem o campismo ao conceito de conforto, uma vez que a aldeia não tem unidades de alojamento.

O Walking Festival Ameixial integra a marca Algarve Walking Season, reactivada este ano para promover os quatro festivais de caminhadas que existem actualmente na região. O Caminheiros – Experiências na Fronteira percorreu o concelho de Alcoutim de 15 a 17 de Março; o Walk & Art Fest regressa a Barão de São João, em Lagos, de 1 a 3 de Novembro; e o Festival de Caminhadas de Monchique encerra a temporada de 29 de Novembro a 1 de Dezembro.