No Algarve, volta o festival de caminhadas do Ameixial. Agora com glamping

O Walking Festival Ameixial, anunciado como “o primeiro festival de caminhadas em Portugal”, regressa à aldeia algarvia de 28 a 30 de Abril. O programa ainda está a ser ultimado, mas as inscrições abrem esta terça-feira, anuncia a organização em comunicado.

Entre as novidades desta edição está a aposta na internacionalização do evento, com o lançamento da versão em inglês da página oficial e “parcerias com operadores internacionais”, com o objectivo de “atrair caminhantes de fora”, “estando já confirmados alguns grupos do Luxemburgo e dos Países Baixos”.

Outra das novidades é a parceria com a Domo Camp Portugal, uma empresa especializada em glamping, que irá disponibilizar “tendas com glamour e muito conforto durante os dias do festival”, acrescenta a organização. Um detalhe que procura “responder à falta de alojamento na aldeia”, localizada no concelho de Loulé. As tendas já podem ser reservadas, desde 160 euros por duas noites.

Para quem desce a Estrada Nacional 2, o Ameixial é a primeira localidade a surgir no mapa da região, aninhada a poucos quilómetros da ribeira do Vascão, o curso de água que, nesta zona, separa o Alentejo do Algarve.

Desde o lançamento do festival, em 2013, que os objectivos se mantêm intactos: “promover o interior algarvio, os seus valores naturais e culturais” e “provar que esta região não está esquecida nem resignada ao abandono”, sublinha a organização, destacando a “abordagem de responsabilidade e sustentabilidade” do evento.

“Os valores do património material e imaterial, a biodiversidade, a actividade humana e a sua relação ancestral com a paisagem são elementos enraizados na missão deste festival, que desde o início procura ajudar a divulgar e a salvaguardar.”

Foto Uma das tendas da Domo Camp dr

As caminhadas são, por isso, o mote para uma programação mais vasta, que inclui uma nova “acção voluntária de restauro” do “palheiro ancestral” de Corte D'Ouro, um “elemento distintivo do património cultural desta região”. “Tal como em 2018, pretende-se ajudar o senhor Manuel, dono do palheiro, a recuperar o telhado feito em palha de centeio”, revela a organização.

Do programa já anunciado, ainda provisório, fazem ainda parte caminhadas especiais, passeios nocturnos e trajectos "guiados por ameixalenses", animação para as duas noites do festival, com contadores de histórias e baile, sessões de ioga, e “bons momentos de convívio” e de gastronomia com a comunidade local, além de “workshops e palestras de projectos que acontecem na região”.

Foto O programa inclui uma “acção voluntária de restauro” do “palheiro ancestral” de Corte D'Ouro, um “elemento distintivo do património cultural desta região” DR/Walking Festival Ameixial

Este ano, o destaque vai para a nova aplicação móvel da Via Algarviana; o workshop "Ser sustentável: o quê e como?", numa parceria entre a associação In Loco com a WWF no âmbito do projecto Plantar Água - Semear Futuro; as actividades para famílias promovidas pelo aspirante Geoparque Algarvensis, ou o Projecto Estela, que “continuará a divulgar a misteriosa escrita do Sudoeste, elemento singular deste território” e que o festival “adoptou como sua marca identitária” desde o início.

O Walking Festival Ameixial é uma iniciativa da Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade (QRER), organizado pela Proactivetur e o Projecto Estela, e tem o apoio da Câmara Municipal de Loulé, da Região de Turismo do Algarve, da Junta de Freguesia de Ameixial e do Grupo Desportivo Ameixalense.