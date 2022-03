Loulé está a moldar um novo futuro para as artes e ofícios tradicionais

Quanto peso suporta uma malha de empreita? Como se enlaçam as ripas das memórias de infância? É possível soprar plástico como se fosse vidro? E manter o ritmo metálico dos caldeireiros a fazer-se soar pelas ruas de Loulé? O projecto Loulé Criativo quer preservar as técnicas ancestrais para adaptá-las às necessidades de hoje, numa estratégia de desenvolvimento para o interior do Algarve que pretende criar emprego, combater a sazonalidade do turismo e adaptar-se a um ciclo sustentável.