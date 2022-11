Três dias, três caminhadas para ficar com a serra de Monchique no coração

Chegar à serra num dia de chuva torrencial sabe mais a passeio abençoado do que a contratempo. Particularmente, porque acabamos de chegar ao que será o nosso poiso durante esta escapada, o oásis das Caldas de Monchique, que vive precisamente das águas, entre as engarrafadas – é aqui a fábrica das afamadas águas muito alcalinas –, como as termais com séculos de história. Junte-se a isto que estamos por aqui para estrear três percursos pedestres circulares, desenvolvidos como parte de um programa destinado a “dinamizar as áreas mais afectadas pelos incêndios” no território. É uma serra a fogo e água.