Algarve Walking Season: marca ganha novo fôlego para promover festivais de caminhadas

A região do Algarve decidiu reforçar a aposta no segmento de turismo de natureza e caminhadas com a reactivação da marca Algarve Walking Season, rede de promoção lançada em 2018 e que, actualmente, une quatro festivais de caminhadas: Caminheiros – Experiências na Fronteira (Alcoutim, 15-17 de Março), Walking Festival Ameixial (no município de Loulé, 26-28 de Abril), Walk & Art Fest (Barão de São João, Lagos, 1-3 de Novembro) e Festival de Caminhadas de Monchique (29 de Novembro a 1 de Dezembro).

O fim do financiamento comunitário ao projecto, conjugado com a pandemia de covid-19, tinha-o deixado em suspenso, mas este ano "houve uma vontade inequívoca de voltar a apostar neste segmento e nesta marca", agora com recursos próprios, afirmou André Gomes, presidente das comissões executivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) e da Associação Turismo do Algarve, durante a conferência de imprensa de relançamento da marca, realizada esta segunda-feira em Faro. O investimento é "algo na ordem de uma dezena de milhar de euros", revela em declarações ao Sul Informação.

A RTA vai trazer a estes eventos operadores e jornalistas especializados internacionais, além de promover a marca em feiras específicas de turismo de natureza, no Centro e no Norte da Europa. O objectivo será também aferir o impacto real destes festivais na região, num produto específico (caminhadas) cujo valor "já ultrapassa os 40 mil milhões de euros" em toda a Europa, frisou André Gomes, citando dados da Associação Europeia de Caminhadas.

"Este é um segmento que deixa um potencial em termos de crescimento turístico muito maior do que a sua necessidade de financiamento", acrescentou, realçando que o turismo de natureza foi o sector que "mais contribuiu" para a diversificação da oferta turística no Algarve na última década.

Para João Ministro, director da empresa turística Proactivetur e responsável pelo projecto na Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade (Qrer), entidade que gere a iniciativa Algarve Walking Season, este "novo fôlego" da marca acaba por posicionar a região "enquanto destino para este tipo de actividades", uma vez que "não há mais nenhuma região do país que tenha uma rede e uma marca que junte vários festivais de caminhadas com estas características".

Estes eventos permitem "impactar o território de muitas formas diferentes", sublinha, reforçando a atractividade do interior, contribuindo para a preservação do património natural e cultural e atraindo residentes, comunidade estrangeira residente e turistas, até de mercados emissores menos conhecidos. No caso do Festival de Caminhadas do Ameixial, o mais antigo da região, a organização estima que, ao longo dos dez anos de festival, foi gerado um impacto de 50 mil euros na economia local daquela aldeia do interior de Loulé.

Este ano, no total dos quatro festivais, todos realizados em territórios de baixa densidade e fora da época alta, estão previstas mais de 200 actividades, entre caminhadas, workshops e outras acções, estimando-se a participação de "mais de 3000 pessoas", avançou João Ministro.

O primeiro evento do ano está marcado já para o próximo mês. O Caminheiros – Experiência na Fronteira regressa ao território raiano de Alcoutim (Portugal) e Sanlúncar de Guadiana (Espanha) de 15 a 17 de Março, com 12 caminhadas, algumas aliando actividades ligadas ao rio, à gastronomia local, às tradições agro-pastoris ou à astronomia.

O Walking Festival Ameixial regressa àquela freguesia do concelho de Loulé no mês seguinte, de 26 a 28 de Abril, com mais de 30 caminhadas e uma programação diversificada que integra workshops, actividades pedagógicas e animação, entre outras.

Já a sétima edição do Walk & Art Fest - Festival de Caminhadas de Barão de São João retoma a programação em Novembro (de 1 a 3), unindo as caminhadas à forte presença da comunidade multicultural e artística residente naquela aldeia do concelho de Lagos.

A programação do Algarve Walking Season encerra com o Festival de Caminhadas de Monchique, o evento mais recente, criado em 2021, e que volta a ter a água como principal temática, de 29 de Novembro a 1 de Dezembro.