Lagos acolhe festival de caminhadas e arte este fim-de-semana

A sexta edição do Walk & Art Fest arranca já esta sexta-feira, às 9h, com quatro caminhadas para partir “à procura dos tesouros naturais”, mergulhar no “encanto do pinhal” numa caminhada desportiva, descobrir a Mata de Barão de São João, ou palmilhar os campos até ao Pincho, localidade vizinha da aldeia que desde 2018 é epicentro deste festival, uma iniciativa que une o prazer das caminhadas na natureza à arte produzida pela comunidade local.

De 3 a 5 de Novembro, há mais de 80 actividades programadas, entre caminhadas e passeios temáticos, diversos workshops e actividades para crianças ou dedicadas ao bem-estar, como ioga, mindfulness ou tai chi, além de um sarau de poesia e um concerto, ambos no sábado.

Todos os dias, há ainda um percurso guiado por Francisco Roxo, “habitante local e um dos artistas criadores dos três percursos artísticos presentes na Mata de Barão de São João”, lê-se no site. Além de se ir revelando “o significado das obras” exibidas ao longo do caminho, o percurso integra as 12 peças criadas exclusivamente para a instalação artística desta edição, uma iniciativa que se repete todos os anos e que integra vários artistas locais.

Com sede no Centro Cultural de Barão de São João, o festival “decorre em vários espaços da aldeia e do território envolvente, permitindo explorar o património natural e cultural locais”, sublinha a autarquia em comunicado, entidade que organiza o festival em parceria com a Associação Almargem. Todas as actividades são gratuitas, mas requerem inscrição prévia obrigatória no secretariado do festival.