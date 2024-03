Primeiro-ministro da República da Irlanda apresenta demissão

Leo Varadkar justifica renúncia inesperada com “motivos pessoais e políticos”. Deixa já a liderança do Fine Gael e vai chefiar o Governo até ser encontrado um sucessor. Não há necessidade de eleições.

O primeiro-ministro da República da Irlanda apresentou esta quarta-feira, de forma inesperada, a sua demissão da chefia do Governo e da liderança do partido Fine Gael. Numa conferência de imprensa realizada ao início desta tarde, Leo Varadkar esclareceu que vai manter-se como taoiseach (primeiro-ministro) até ser escolhido o seu sucessor, mas que deixa a presidência do seu partido imediatamente.

A demissão de Varadkar não obriga à convocatória de eleições antecipadas, podendo ser substituído no cargo de primeiro-ministro pelo próximo líder do Fine Gael. O partido faz parte de uma coligação governamental, com o Fianna Fáil e os Verdes.

Num discurso emotivo, o líder demissionário explicou que os “motivos para a demissão são pessoais e políticos”. Mesmo assumindo que a decisão poderia apanhar muita gente de “surpresa”, não ofereceu, ainda assim, muitos mais pormenores sobre a mesma, dando a entender que se trata de uma tomada de posição causada pelo desgaste da profissão.

"Politicians are human being and we have our limitations."



An emotional Mr Leo Varadkar steps down as Ireland's prime minister.



“Uma das dimensões da liderança é saber quando chegou a altura de passar o testemunho a outra pessoa e, depois, ter coragem para o fazer”, afirmou. “E essa altura é agora. Por isso, apresento a demissão como presidente e líder do Fine Gael, com efeitos a partir de hoje; e irei demitir-me de taoiseach assim que o meu sucessor possa assumir o cargo”, anunciou.

Segundo Varadkar, o próximo primeiro-ministro terá tempo para preparar as eleições europeias (Junho) e legislativas (2025) e “estará mais bem colocado” para “renovar e reforçar a equipa, para focar a mensagem sobre as políticas e para as implementar”.

“Após sete anos no cargo, sinto que já não sou a melhor pessoa para fazer esse trabalho mais uma vez”, assumiu. “Os políticos são seres humanos e [nós] temos os nossos limites. Damos tudo até não conseguirmos dar mais. E, depois, temos de seguir em frente.”

Varadkar garantiu, no entanto, estar orgulhoso de “guiado a Irlanda do desemprego ao pleno emprego, do défice orçamental ao excedente orçamental e da austeridade à prosperidade” e de contribuir para um país “mais igualitário e mais moderno”, no que toca a “direitos das crianças, comunidade LGBT e igualdade para as mulheres”.

A renúncia inesperada do primeiro-ministro, surge poucas, ainda assim, poucas semanas depois de uma derrota embaraçosa para o Governo num referendo, do qual resultou a rejeição, pela maioria dos eleitores, de duas alterações à Constituição: a eliminação das referências à “mulher no lar” e um novo conceito de “família”.

Leo Varadkar exerceu o cargo de primeiro-ministro da República da Irlanda em dois períodos: entre 2017 e 2020; e a partir de 2022.

Em 2017, com apenas 38 anos, este filho de um indiano que emigrou para o Reino Unido e que partiu para Dublin nos anos 1970 substituiu o histórico Enda Kenny, tornando-se o mais novo chefe de Governo da Irlanda e o primeiro homossexual assumido a chegar ao principal cargo político do país – dados relevantes num país de forte tradição católica e conservadora.

Na sequência das eleições legislativas de 2020, em que o Sinn Féin, antigo braço político do Exército Republicano Irlandês (IRA), foi o mais votado, e em que o Fine Gael ficou em terceiro lugar, Varadkar fez um acordo com o Fianna Fáil, rival histórico do Fine Gael e segundo classificado, também de direita, e aceitou que o seu líder, Micheál Martin, fosse taoiseach durante a primeira metade da legislatura (2020-22).

O Irish Times aponta os nomes dos ministros Simon Coveney, Helen McEntee, Simon Harris e Paschal Donohoe como possíveis candidatos à liderança do Fine Gael e do Governo irlandês.