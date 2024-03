O início do Perna de Pau e o fim do Cornetto

Um dueto afinado no Singstar. “Mãe, a lua também veio connosco de férias.” O início do Up. A ventosa de uma flecha presa na parede. O fim do Dias Perfeitos. Colar os cromos nas cadernetas.

O início dos 101 Dálmatas. Chocolate Twix. Mergulhar à noite com os primos na piscina. Uma boa nota a português. O fim do Cinema Paraíso. O Açaí do Tacacá do Flamengo. Um desenho de arco-íris das minhas filhas. O cheiro das bombas de gasolina. Conseguir o movimento que eu queria no skate. O creme que faz espuma no banho. Um montinho dos meus livros na livraria. Dormir sem meias. Ler no comboio para o Porto. Os brincos que eram da minha avó. “Queres jantar comigo?” A voz do Caetano. Sair de casa de manga curta no Verão. Sair para a manga de um avião. As Letras do Chico. Encontrar um diário antigo.

O puzzle da Pequena Sereia. O início do Perna de Pau. As moedas dentro dos tubinhos dos rolos das fotografias. O fim do Cornetto. As rosas de Lego. Descalçar os sapatos de salto. O início do Moby Dick. Levar as uvas na Primeira Comunhão. O fim do Ulysses. O molho das amêijoas. Um cão ao meu colo. A primeira onda de pé. Jogar Tetris. Calcar a terra molhada.

Encontrar a frase certa. Massagem no cabelo. Galão com espuma. Descer a rua no carrinho de rolamentos. Esfregar um Calipo gelado. Amamentar. Dormir no Oceanário. Espalhar argila nas pernas. Fechar a mala. Um elogio do professor. O pincel do blush na bochecha. O início do Outono. O barulho das tesouras. A praia do Amado com maré vazia. Os poemas do Garcia Lorca. O fim do Inverno. Estacionar de frente.

Uma Maria-café na mão. Rebentar um balão de pastilha elástica. O banco da Gulbenkian. Lasanhas congeladas. O Super Mario a saltar. Esfregar os pés debaixo do lençol. Acender um fósforo. A voz do Paco Ibánez. Pêra-rocha. Os pensos rápidos do Mickey. Uma roda de samba. O início de um livro. Dar festinhas no focinho de um cavalo. O fim de uma crónica.