Seis mortos em colisão de camião com posto da polícia em Sevilha

Seis pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas após um camião de mercadorias descontrolado ter colidido com um posto de verificação montado pela Guardia Civil em Los Palacios, um município na cidade de Sevilha. Duas das vítimas mortais, assim como as pessoas feridas com gravidade, são agentes da polícia espanhola. Os outros quatro mortos são civis que estavam no posto.

O acidente aconteceu durante a última madrugada, às 4h40 locais (menos uma hora em Lisboa), durante uma operação de controlo anti-drogas que o Grupo de Acção Rápida (GAR) estava a realizar ao quilómetro 25 da estrada AP-4, na direcção de Sevilha. Os agentes deram ordem ao condutor do camião para parar, mas ele efectuou uma "manobra brusca e estranha" e acabou por embater nos veículos que estavam parados na berma. Três desses carros eram das autoridades e dois eram de civis.

Segundo o El País, fontes da investigação em torno do acidente acreditam que, na origem do despiste, estava o "cansaço, sono ou erro​" do condutor do camião. O homem, que sobreviveu sem ferimentos, foi detido. As análises a que foi sujeito não detectaram a presença de álcool ou de drogas no organismo.

A Guardia Civil já publicou uma nota de pesar nas redes sociais pelas seis vítimas mortais que resultaram do acidente desta madrugada. "Um doloroso adeus às seis pessoas que perderam a vida num grave acidente rodoviário ocorrido esta manhã em Los Palacios, Sevilha, entre elas o primeiro-cabo Eneko e o guarda-civil Juan Jesús, pertencentes ao GAR, que serviam num dispositivo de verificação policial".

Os três feridos foram levados para hospitais diferentes em Sevilha: Macarena, Valme e Trauma de Virgen del Rocío, de acordo com o El Mundo. O camião envolvido no acidente era da empresa Transmoro SL, sediada em Huelva, e dedicava-se ao transporte climatizado de mercadorias. A investigação está a cargo da Guardia Civil, que não desconfia, até este momento, de um ataque premeditado às autoridades por parte do camionista.

O presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, transmitiu "todo o amor e solidariedade às famílias dos falecidos, dois deles guardas civis, num posto de controlo na estrada em Sevilha": "Os meus votos de rápida recuperação aos feridos neste trágico acidente", endereçou.

O Ministério do Interior espanhol também já reagiu: "Lamentamos profundamente o falecimento de seis pessoas, entre elas dois guardas civis do Grupo de Acção Rápida (GAR), atropeladas num posto de controlo em Los Palacios, e esperamos pela recuperação rápida dos feridos". O Ministério da Defesa também dirigiu "os mais sentidos pêsames" aos familiares e amigos das vítimas.