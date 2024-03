Espanha: Amnistia já é uma realidade, mas PP não desiste de levar a luta à Europa

Sánchez lança pré-campanha para as eleições na Catalunha, um imprevisto que pôs em risco os planos do Governo, mas que o primeiro-ministro socialista procura converter em vantagem.

O projecto da direita para a Catalunha é “um projecto de destruição, de obstrução, de polarização”, acusou Pedro Sánchez. “Nós temos um projecto claro, um ideal de convivência que só é representado pelo Partido Socialista da Catalunha”, afirmou o chefe do Governo de Espanha em Barcelona, no encerramento do congresso dos socialistas catalães, um conclave que confirmou Salvador Illa como líder do partido e candidato às autonómicas de 12 de Maio.