Freiras transformam convento em AL e prometem “estadia tranquila”

As freiras do Convento de Santa María de Jesús, em Sevilha, decidiram arrendar os quatro apartamentos que existem no interior do convento para ganharem um extra. A estadia varia entre 90 e 180 euros.

As freiras do Convento de Santa María de Jesús, em Sevilha, decidiram entrar no mercado de arrendamento temporário e estão a arrendar os quatro apartamentos que ficam no interior da muralha do convento a hóspedes interessados numa estadia repleta de “luz e tranquilidade”, lê-se na descrição do anúncio publicado na app do Airbnb, esta sexta-feira.

No entanto, escreve o Guardian, o negócio de arrendamento já dura há alguns meses e começou quando o apartamento onde vivia o porteiro e a família ficou vazio.

Para as freiras, o Airbnb foi a forma mais rápida que encontraram para conseguirem um dinheiro extra além da venda dos doces conventuais. No início, explicou a irmã María José por telefone ao El País, a ideia era apostar em inquilinos de longa duração, mas rapidamente perceberam que ter um alojamento local (AL) para turistas era mais lucrativo.

Nas imagens publicadas no site da Airbnb, cada apartamento tem quartos com duas camas individuais ou uma e berço a pedido dos hóspedes. O espaço está avaliado em 4,86 (em 5) e, de acordo com os comentários, fica no centro da cidade e a dez minutos a pé da Giralda.

Ainda não é possível fazer reservas, mas, segundo o diário britânico, os preços por uma estadia de duas noites variam entre os 90 e os 180 euros, conforme o tamanho do apartamento.

Contudo, o negócio não é feito directamente com as freiras, uma vez que que vivem em clausura e têm pouco contacto com o exterior. “Os apartamentos trazem uma renda que nos ajuda a viver, mas não queríamos que isso prejudicasse a nossa vocação, por isso escolhemos outra pessoa para assumir a gestão”, declarou María José ao jornal espanhol.

Os habitantes ficaram a saber do negócio pelas freiras, quando foram ao convento comprar doces, até que chegou os ouvidos de Javier Bernal e Luis Bidón, que gerem o espaço desde o Verão.

Em declarações ao mesmo diário, os dois sócios explicam que fizeram um contrato de um ano com as freiras e que, até agora, o negócio tem corrido bem. Os turistas estrangeiros são os principais interessados nesta estadia sagrada.

“Até agora, têm sido principalmente [estrangeiros], mas é verdade que a percentagem de espanhóis é superior à que normalmente se tem neste tipo de propriedade”, acrescentou Javier Bernal.

Outros AL religiosos na Europa

As freiras de Sevilha não são as únicas religiosas que decidiram apostar em alojamentos locais. A Casa Maria Immacolata, no bairro Prati di Roma, perto do Vaticano, é uma residencial gerida pelas freiras Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo que oferecem uma “estadia calorosa e confortos modernos”, lê-se no site.

Entre a oferta, há quartos individuais, familiares, duplos e triplos, assim como restaurante, salas de reuniões e, claro, uma igreja. Os preços da estadia só são revelados por email, mediante pedido prévio dos hóspedes, mas de acordo com a Euronews começam nos 55 euros por noite.

Em Itália, existe ainda o Convento de La Culla, em Sorrento, da congregação das irmãs Oblatas do Menino Jesus que acolhem, por um valor que começa nos 55 euros, pessoas à procura de “momentos de reflexão, silêncio e oração”. E na Áustria, o Gästehaus im Priesterseminar, que é gerido pelo seminário da cidade de Salzburgo e cobra, no mínimo, 80 euros.