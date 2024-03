Há portagens em auto-estradas de Espanha, ao contrário do que afirmou Ventura

A frase

“Eu acho que esta é uma medida que faz muita falta ao país, honestamente. E eu dei um exemplo, [com] zero populismo. Nós olhamos para Espanha e não há portagem nas auto-estradas. Então, porque é que há aqui?” — André Ventura

O contexto

Na última quinta-feira, 29 de Fevereiro, o presidente do Chega, André Ventura, afirmou a intenção do partido de “lutar para acabar com as portagens em Portugal”. Em declarações aos jornalistas, escolheu Espanha como um suposto exemplo de país onde, afirma, “não há portagens nas auto-estradas”. “Então, porque é que há aqui?”, questionou.

Os factos

Não é verdade que não há portagens nas auto-estradas espanholas.

Em Espanha, as vias de alta capacidade dividem-se em autopistas, autovías e vias multifaixa. As primeiras são puras auto-estradas. As segundas, apesar de haver quem lhes chame “vias rápidas”, não deixam, objectivamente, de ter características semelhantes às de uma auto-estrada (à semelhança das ex-Scut em Portugal)

No site do Ministério dos Transportes e Mobilidade Sustentável espanhol, é possível verificar quais são as 12 autopistas que, actualmente, têm portagens: AP-66, AP-46, AP-51, AP-53, AP-6, AP-61, AP-68, AP-7, AP-71 e AP-9.

Apesar de as autovías serem tendencialmente gratuitas, o jornal El Economista noticiou em Dezembro de 2023 que existe, por exemplo, uma em Guipúzcoa com portagens pagas.

Veredicto

A afirmação de André Ventura é falsa. Existem, sim, auto-estradas em Espanha nas quais se tem de pagar portagens.