O sarampo já não é coisa do passado: voltou e erradicação é cada vez mais uma miragem

Das três grandes maleitas do início do século XX, Portugal só ouve agora falar do sarampo. A febre tifóide é um flagelo nos países mais pobres e a varíola foi erradicada já em 1980. O sarampo, embora muitas vezes descrito como uma doença do tempo da outra senhora, teima em manter-se. Estava eliminado em 2016 no país, mas em 2024 tornou-se o centro das atenções e das preocupações na Europa – e por extensão em Portugal. O sarampo não é (e talvez nunca tenha sido) uma coisa do passado, mas agora não é por falta de armas médicas.

