Comunicação confirmada: o satélite Aeros está vivo e em contacto com a Terra

Habemus satélite. Duas semanas depois do lançamento do segundo satélite português para o espaço, o Aeros mostrou que está vivo e de boa saúde. Às 14h54 desta terça-feira, o teleporto de Santa Maria, nos Açores, estabeleceu as comunicações essenciais com o satélite português.

Até agora, as comunicações ainda não tinham sido confirmadas pelos responsáveis do projecto devido à demora na classificação das centenas de satélites enviados nas últimas semanas para o espaço – o Aeros foi lançado na noite de 4 de Março, há duas semanas. Com este momento, a operação do satélite passa a estar totalmente nas mãos da Thales Edisoft, empresa responsável pelo satélite juntamente com o centro tecnológico Ceiia. Nas próximas semanas, a empresa iniciará as operações e tirará as primeiras fotografias ao Oceano

O Aeros orbita agora a uma altitude de 510 quilómetros da Terra, onde está posicionado para observar o oceano Atlântico – a sua missão durante os próximos três anos. O satélite leva consigo uma câmara hiperespectral que permitirá observar a cor do oceano Atlântico ou detectar frentes oceânicas, além de um sistema de comunicação para vigiar as “etiquetas” colocadas em tubarões, por exemplo – e que ajudam na conservação destes animais, ao monitorizar a população e os seus movimentos.

Os dados recolhidos serão depois disponibilizados aos centros de investigação, para que sejam estudados. Além da liderança da Thales Edisoft e do Ceiia, houve ajuda internacional do Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT, nos Estados Unidos), bem como vários intervenientes portugueses: as empresas Spin.Works e Dstelecom, as universidades do Algarve, Minho, Lisboa e Porto, o laboratório colaborativo +Atlântico, além dos centros de investigação Okeanos e Air Centre.

O Aeros é apenas o segundo satélite lançado por Portugal na sua história, depois do sucesso do PoSat-1 em 1993. Já este ano, esperam-se pelo menos mais dois lançamentos de satélites com marca portuguesa para o espaço.