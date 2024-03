Fim-de-semana na TV: Lynch, Cartas da Guerra, Lang Lang e o regresso de Taskmaster

CINEMA

A Noiva Cadáver (VO)

Hollywood, sábado, 9h40

Animação em stop-motion ao melhor estilo de Tim Burton, nomeada para o Óscar. Numa pequena vila vitoriana, prepara-se o casamento de dois jovens tímidos: Victor (voz de Johnny Depp) e Victoria (Emily Watson). Quando ele se embrenha na floresta para decorar os votos e enfia a aliança numa raiz, uma bela noiva cadáver (Helena Bonham-Carter) surge da terra e arrasta-o para a Terra dos Mortos, bem mais divertidos e animados do que os vivos.

O Casamento de Maria Braun

TVCine Edition, sábado, 22h

Datado de finais dos anos 1970, o filme de Rainer Werner Fassbinder inclui metáforas sobre a questão da identidade e as experiências do pós-guerra alemão. Hanna Schygulla, premiada com o Urso de Prata em Berlim, é a estrela. Interpreta a mulher cujo casamento se converte numa longa espera pela reunificação com o marido, que parte para a guerra, se perde na frente russa, é preso e emigra para a América.

Amar Pablo, Odiar Escobar

AMC, sábado, 22h10

Fernando León de Aranoa (argumento e realização) relata um momento crucial da vida do narcotraficante colombiano Pablo Escobar, na perspectiva de Virginia Vallejo, a jornalista colombiana que se tornou sua amante. Javier Bardem e Penélope Cruz ocupam os papéis principais desta adaptação do livro de memórias da própria Virginia.

Cartas da Guerra

RTP2, sábado, 00h09

Ano de 1971. António (Miguel Nunes), de 28 anos, é incorporado no Exército português para servir como médico numa das piores zonas da Guerra Colonial, no Leste de Angola. Longe da amada Maria José (Margarida Vila-Nova), escreve-lhe longas cartas durante dois anos. É através delas que se revela o homem solitário por detrás do soldado, as suas angústias, desejos e esperanças. Com o passar do tempo, António apaixona-se por África e toma posições políticas.

Um filme dramático escrito e realizado em 2016 por Ivo M. Ferreira, segundo um argumento seu e de Edgar Medina que se inspira em D’Este Viver Aqui Neste Papel Descripto: Cartas da Guerra, uma compilação de cartas que António Lobo Antunes (na altura um jovem alferes destacado em Angola) escreveu à mulher.

Saint Omer

TVCine Edition, domingo, 15h15

Rama, uma escritora em busca de inspiração para um livro sobre o mito de Medeia, assiste ao julgamento de Laurence Coly, uma estudante senegalesa acusada da morte da filha de 15 meses. Rama, que está grávida e tem ascendência senegalesa, sente uma estranha conexão com aquela mulher.

Estreado na 79.ª edição do Festival de Cinema de Veneza – onde ganhou o Leão de Prata e o prémio Luigi de Laurentiis, conhecido como o “Leão do Futuro” –, este drama parte do caso verídico de Fabienne Kabou, sentenciada a 20 anos de prisão, em 2016, pela morte da filha bebé. A realização é de Alice Diop, que seguiu o julgamento de Kabou e que, na altura, estava grávida.

Stone - Ninguém É Inocente

AXN Movies, domingo, 17h45

Jack Mabry (Robert De Niro) é um oficial de liberdade condicional que, a uma semana da reforma, se depara com o caso de Gerald “Stone” Creeson (Edward Norton), um assassino condenado que recorre aos atributos de Lucetta (Milla Jovovich), sua jovem mulher, para conquistar a simpatia do agente. É assim que Jack vê o seu mundo ruir no meio de um jogo de sexo e mentiras onde ninguém parece inocente. Realizado por John Curran, o filme inspira-se numa peça de Angus MacLachlan.

Ouro

Hollywood, domingo, 21h30

Quando um geólogo demonstra o potencial do negócio do ouro a Kenny Wells (Matthew McConaughey), ele deixa tudo para trás e parte para a Indonésia. Ali monta um negócio altamente rentável, mas dá por si enredado num esquema fraudulento de proporções internacionais. Realizado por Stephen Gaghan, segundo um argumento seu, de Patrick Massett e John Zinman, o filme inspira-se no Bre-X, um escândalo real com companhias canadianas nos anos 1990.

DOCUMENTÁRIO

Lynch/Oz

TVCine Edition, domingo, 10h35

A obsessão do cineasta David Lynch pelo clássico O Feiticeiro de Oz (1939) é explorada neste documentário dirigido por Alexandre O. Philippe. Outros realizadores, como John Waters ou Karyn Kusama, contribuem para o trabalho de detectar traços simbólicos dessa influência na obra de Lynch (em Veludo Azul, Um Coração Selvagem, Mulholland Drive, Twin Peaks...), seja pela temática ou por pistas visuais como os sapatos vermelhos.

ENTRETENIMENTO

Alguém Tem de o Fazer

RTP1, sábado, 21h01

Na pele de um wrestler e de um nadador-salvador. É nestes preparos que José Pedro Vasconcelos estreia o programa em que experimenta “das mais banais às mais insólitas” profissões, “sentindo na primeira pessoa o orgulho e a dedicação, mas também as dificuldades diárias”, assinala a RTP. Na próxima semana, será duplo de cinema e drag queen. Depois, há-de ser feirante, testar-se na cozinha e trabalhar na recolha do lixo, entre outras investidas.

Taskmaster

RTP1, sábado, 21h59

Estreia-se a nova temporada do popular concurso cómico, importado de um original britânico, em que um grupo de caras conhecidas se tenta desvencilhar dos desafios que o mestre-de-cerimónias Vasco Palmeirim engendra e que Nuno Markl, o seu braço-direito, acompanha e verifica no terreno. No primeiro dos oito novos episódios (para ver semanalmente), Catarina Furtado é convidada a juntar-se ao painel fixo formado por Cândido Costa, Carolina Deslandes, Madalena Abecasis e Toy.

ESPECTÁCULO

Kathakali - Rei Lear

RTP2, sábado, 22h03

A tragédia de Shakespeare é vertida para kathakali, a ancestral forma de teatro e dança indiana, num espectáculo concebido pela bailarina e coreógrafa francesa Annette Leday e o dramaturgo australiano David McRuvielliam, em estreita colaboração com o instituto Kalamandalam. Esta récita foi filmada por Greg Germain em 2019, quando os criadores revisitaram a peça 30 anos depois da estreia original.

Foto Kathakali - Rei Lear DR

MÚSICA

As Melodias Favoritas de Lang Lang

RTP2, domingo, 23h08

Começou a estudar piano aos três anos de idade. Aos cinco, já tinha vencido o primeiro concurso. Para o pianista chinês Lang Lang, foi o começo auspicioso de uma carreira pautada por numerosos e prestigiados prémios, incluindo o Tchaikovsky para Jovens Músicos e o Leonard Bernstein. Conhece de perto orquestras como a de Filadélfia, a Sinfónica de Chicago, a Filarmónica de Londres, a Sinfónica da NHK do Japão ou a Gulbenkian. Aqui, toca uma selecção de peças que vai de Beethoven, Debussy e Brahms até à música d’Os Marretas ou do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain​, com a cidade de Paris como cenário.

DESPORTO

Atletismo: 33.ª EDP Meia-Maratona de Lisboa

RTP1, domingo, 10h

Duas horas a acompanhar, em directo, a 33.ª edição da meia-maratona de Lisboa. Milhares de atletas – entre profissionais e amadores, portugueses e estrangeiros – juntam-se para percorrer os 21 quilómetros da prova, com partida da Ponte 25 de Abril e meta instalada junto ao Mosteiro dos Jerónimos.

INFANTIL

A Fábrica dos Sonhos (VP)

SIC Kids, sábado, 18h52

Filme de animação realizado por Kim Hagen Jensen e Tonni Zinck. Apesar de ter perdido a mãe, Mina é uma criança feliz. É também muito próxima do pai. Tudo muda quando ele resolve refazer a vida com a sua namorada e a filha dela, a fútil, mimada e mandona Jenny. Mas Mina tem um plano: recorrer aos amigos da Fábrica dos Sonhos para mudar a atitude de Jenny através da manipulação dos sonhos dela. Será que resulta?

O Filme Lego (VP)

Panda Kids, domingo, 13h31

Esta comédia de animação dirigida por Phil Lord e Christopher Miller tem como protagonista um bonequinho que trabalha na construção civil, na grande cidade Lego. Até aqui, tem vivido alegre, despreocupado e seguindo à risca os manuais de instruções. Tudo muda quando se vê metido numa missão que visa salvar o mundo do maquiavélico Lorde Negócios. Felizmente, não estará só: Batman, Vitruvius, Lanterna-Verde, Super-Homem e até a Super-Mulher, sob a forma de bonecos de plástico, virão dar a sua preciosa ajuda.