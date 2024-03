Global Media avança com despedimento colectivo. Direcção do DN demitida

A direcção do Diário de Notícias, contratada pela administração liderada por José Paulo Fafe, foi despedida esta terça-feira.

"Fomos despedidos e vai embora toda a gente que foi contratada com a administração", confirmou ao PÚBLICO um membro da direcção do DN, até esta terça-feira liderada por José Júdice.

O despedimento colectivo decorrente do "processo de reestruturação interna" e fundamentado "na complicadíssima situação financeira" foi comunicado esta manhã pelo Global Media Group (GMG).

Bruno Contreiras Mateus, actual director do Dinheiro Vivo, assume agora o papel de director interino do jornal. Após um período "de transição de três meses", o jornalista vai abandonar a GMG para "se dedicar a projectos pessoais", escreveu a empresa.

Quinta-feira (14), está prevista uma greve geral de jornalistas, em protesto contra o "insegurança no emprego, a par com os salários baixos praticados no sector", lê-se no comunicado do Sindicato, que exige "aumentos salariais superiores à inflação, entre outras medidas. O sindicato tem-se ainda manifestado contra a GMG, e chegou mesmo a preparar uma acção judicial contra a empresa pelo atraso no pagamento aos trabalhadores.

​"Sobre este tema foi solicitado um parecer ao Conselho de Redacção [CR]", acrescenta o comunicado de imprensa. Em Outubro, o Conselho de Redacção tinha decidido por unanimidade "não dar aval" à direcção de José Júdice. Tornou-se, assim, a segunda direcção rejeitada no Global Media Group em menos de um mês. Num novo comunicado o CR afirmara a "sua plena e inteira confiança" no director e na subdirectora Ana Cáceres Monteiro a quem foi dado igualmente um "parecer negativo".

Nos últimos meses, a GMG tem sofrido reestruturações profundas, devido à crise financeira que levantou uma onda de despedimentos no final do ano passado, que suscitaram protestos e uma greve à porta do Jornal de Notícias e em todo o país. Agora, o JN, O Jogo e a TSF foram comprados por um grupo empresarial do norte do país, enquanto os títulos Diário de Notícias e Dinheiro Vivo ficaram fora da equação e mantiveram-se sob alçada da GMG.

Em Janeiro, Marco Galinha tinha responsabilizado a administração da GMG pela crise, argumentando que a empresa não estava “a cumprir com as suas obrigações” e que o atraso no pagamento de salários não era admissível. Disse também ter investido “cerca de 16 milhões de euros” em dois anos no grupo que, segundo disse, teve perdas de receitas "semelhantes às de grupos internacionais". Em relação à dívida bancária, afirmou ainda: “foi reduzida de 68 milhões de euros para menos de um milhão de euros”.

No fim de Janeiro, a GMG ameaçou processar o advogado António Garcia Pereira. Em causa estavam acusações de pagamentos a membros da administração da empresa numa altura em que a GMG afirmava não ter capacidade para pagar o salário de Dezembro e o subsídio de Natal aos trabalhadores.

São 20 as pessoas despedidas: os três elementos da direcção (José Júdice, Ana Filipa Monteiro e Filipe Garcia), o director geral, o coordenador gráfico, jornalistas, assessoras, assistentes, uma secretária, uma técnica e um motorista.

Lê-se num segundo comunicado da GMG a que o PÚBLICO tem acesso: "após a presente comunicação inicial de intenção de despedimento coletivo e o prazo para a eventual nomeação de comissão representativa pelos trabalhadores abrangidos (5 dias úteis), irá decorrer a fase de informações e negociações". Para além das indemnizações legais, não vai ocorrer qualquer tipo de remuneração por parte da empresa, acrescenta ainda o comunicado.