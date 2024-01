Global Media pagou a administradores e não a trabalhadores? Grupo nega e ameaça com processos

Alegadas transferências para familiares e empresas de administradores do grupo Global Media (GMG) estão a causar revolta entre os trabalhadores, que exigem transparência e o esclarecimento cabal desta matéria. A denúncia partiu do advogado António Garcia Pereira, num artigo publicado no Notícias Online: o causídico detalhou movimentos financeiros para os administradores, num momento em que a empresa alegava não ter capacidade de pagar o salário de Dezembro e o subsídio de Natal à generalidade dos trabalhadores. Nesta segunda-feira, o grupo diz que estas informações são falsas e ameaça com processos.

Na lista de alegadas transferências detalhadas pelo advogado, destacam-se 10.780 euros para Diana Sousa Agostinho, mulher do ex-administrador Diogo Agostinho; 32.287 euros para a empresa Connect 4G, do administrador Paulo Lima Carvalho; 28.228 euros para a Pressco, do administrador e CEO José Paulo Fafe; e, por último, 31.446 euros para a NAX Consulting, empresa gerida por Filipe Nascimento, administrador e CFO do GMG. Estas transferências terão sido processadas entre 15 de Dezembro e 9 de Janeiro.

Questionado pelo PÚBLICO, o GMG adianta que "é totalmente falso" que membros da comissão executiva ou empresas a estes ligados tenham recebido qualquer transferência. "Qualquer afirmação nesse sentido, além de falsa e mentirosa, terá a competente e devida resposta em local próprio, ou seja, nos tribunais e instâncias competentes", escreve a comissão executiva do grupo em comunicado.

Perante a denúncia de Garcia Pereira, os trabalhadores dos títulos da empresa admitem formalizar uma denúncia às entidades competentes, tendo já pedido ao Sindicato dos Jornalistas uma análise jurídica deste tema.

“Tomámos conhecimento através da comunicação do doutor Garcia Pereira, soubemos exactamente na mesma altura. Temos comunicado com o sindicato e tentado perceber em cada órgão se isto é verdade ou não. Como é óbvio, gera-nos uma enorme preocupação e apreensão. Acreditamos que, para serem publicados desta forma, o doutor Garcia Pereira não ia estar a inventar estes factos”, adianta Frederico Bártolo, representante dos trabalhadores no diário desportivo O Jogo.

O jornalista diz ao PÚBLICO que já tinham sido solicitados à administração esclarecimentos sobre as contas do grupo, ainda antes de serem tornadas públicas estas supostas transferências. Para já, garante, ainda não há respostas.

Neste momento, os trabalhadores de Jornal de Notícias (JN), O Jogo e Diário de Notícias (DN) ainda não receberam o salário de Dezembro e subsídio de Natal. Na TSF, o incumprimento salarial diz respeito ao subsídio e trabalho suplementar, tendo já sido processados os salários do mês passado.

Dada a indisponibilidade da comissão executiva em pagar salários, os trabalhadores de JN e do desportivo O Jogo avançaram em plenário com a suspensão dos contratos. Já o DN entrará em greve por tempo indeterminado a partir de 31 de Janeiro, caso a situação não seja regularizada.

Espera-se agora a decisão da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) sobre uma possível uma possível inibição do fundo World Opportunity Fund (WOF) dos direitos de accionista.