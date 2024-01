Jornalistas aprovam por unanimidade convocação de greve geral

Os jornalistas portugueses presentes no Congresso do Jornalistas mandatam, de forma unânime, o Sindicato do Jornalistas a convocação de uma greve geral sem data ainda definida. A convocação de uma paralisação total servirá para alertar para o estado do sector e também servirá para mostrar solidariedade para com os trabalhadores da Global Media Group, com salários em atraso e uma ameaça de despedimento colectivo. Para definição da data vão ser consultados os delegados sindicais e as comissões de trabalhadores dos vários órgãos de comunicação social.

Entre as 24 moções apresentadas a votação neste domingo, três delas apelavam à realização de uma greve geral. As propostas foram fundidas numa única e os jornalistas resolveram avançar de forma unânime para um pedido de convocação de greve geral. O texto da moção refere que “para momentos muito graves, gestos consentâneos”, e que “o momento é aqui e agora”, por isso “está na hora de parar”. Está ainda a ser estudada a realização de uma manifestação para alertar para as condições de trabalho dos jornalistas.

Ainda assim, após um debate longo durante a tarde deste domingo, não foi possível chegar a um acordo no que toca à data proposta. O principal ponto de debate prendeu-se com a escolha do período de campanha eleitoral para as eleições legislativas para a paralisação, que, apesar de constar da proposta inicial, não se revelou consensual.

Foi ainda aprovada uma alteração ao código deontológico para que o jornalista rejeite explicitamente o clickbait e a desinformação. O plenário do congresso também deu voto favorável a votos pela igualdade e diversidade dentro das redacções, pelo direito aos jornalistas em período de estágio assinarem as suas peças, pela defesa trabalho dos fotojornalistas, de solidariedade com os jornalistas palestinianos e de pesar pelos jornalistas mortos em trabalho.