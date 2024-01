Jornalistas em greve durante uma hora em solidariedade com trabalhadores da Global Media

Jornalistas por todo o país vão fazer greve das 14h às 15h pela defesa do jornalismo e em solidariedade com os trabalhadores do Global Media Group. Vários jornalistas do PÚBLICO aderiram ao protesto.

Está a decorrer esta quarta-feira, entre as 14h e as 15h, uma greve de uma hora nas redacções pelo país em solidariedade com os trabalhadores da Global Media Group (GMG). O protesto acontece no mesmo dia em que os trabalhadores cumprem uma greve geral de 24 horas, e várias manifestações, na sequência de uma crise económica no grupo que provocou atrasos salariais, falhas no pagamento dos subsídios, um programa de rescisão de contratos com até 200 colaboradores e um cenário de enorme fragilidade e incerteza.

Vários jornalistas do PÚBLICO aderiram à paralisação em solidariedade com os trabalhadores do GMG — dono de títulos como o Jornal de Notícias, Diário de Notícias, Dinheiro Vivo, O Jogo e TSF — e "pela defesa do jornalismo", tal como consta na página oficial do Sindicato dos Jornalistas. "Enfrentamos, actualmente, um dos momentos mais difíceis dos últimos anos, de que a situação no Global Media Group é o exemplo mais premente e urgente", alerta o sindicato.

A greve solidária de 60 minutos ao início da tarde pode causar perturbações na publicação de artigos no PÚBLICO e em todos os jornais que aderirem à iniciativa. É possível que o volume de notícias publicado entre as 14h e as 15h seja mais reduzido do que é habitual nesse horário num dia útil.

Alguns membros das redacções da SIC, RTP, Antena 1, Expresso, Jornal de Negócios e do Observador vão aderir à greve de uma hora, apurou o PÚBLICO. A Agência Lusa pode mesmo paralisar das 14h às 15h. Entre os jornais regionais, o Sul Informação também anunciou que vai aderir à iniciativa, "de modo a alertar o poder político e a sociedade civil para a situação do sector dos media".

"A insegurança no emprego, a par com os salários baixos praticados no sector, representa um obstáculo grave ao desenvolvimento da profissão e constitui um entrave ao próprio direito dos cidadãos de serem informados livremente", defende o sindicato: "Um jornalista que não consegue pagar as contas ou ter um mínimo de estabilidade no emprego está mais exposto às pressões de administrações menos escrupulosas e do poder em geral. Isso fere de morte a liberdade de imprensa".

Os protestos dos jornalistas portugueses e dos trabalhadores do GMG acontecem no mesmo dia em que termina o prazo de adesão às rescisões voluntárias apresentado pela administração do grupo, como forma de criticar a intenção de despedir até 200 profissionais nos vários órgãos de comunicação social da empresa.

Os protestos foram convocados pelo Sindicato dos Jornalistas, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Norte e pelo Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual (STT).

"Os sindicatos acreditam que será uma grande manifestação da vontade de mostrar à Comissão Executiva e aos accionistas do GMG o total repúdio pela intenção de dispensar 200 trabalhadores e os efeitos que estes cortes cegos e brutos vão repercutir" nos vários títulos do Global Media Group, diz um comunicado conjunto das estruturas sindicais.

Numa nota de imprensa, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV) também se manifestou solidário com os protestos.

Enquanto as manifestações começavam, em Lisboa e no Porto, e a poucas horas do início dos 60 minutos de greve dos jornalistas, Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, esteve no Parlamento para responder a perguntas dos deputados sobre a reestruturação do GMG e sobre a tentativa da compra pelo Estado das participações do grupo na Lusa.

O governante, que assumiu ser contra um apoio específico ao GMG por receios que ele desvirtue o funcionamento do mercado, contou que o Estado fez uma proposta de 2,53 milhões de euros para adquirir as participações da Global na agência noticiosa portuguesa. Apesar de a venda ter sido proposta pela administração do grupo, o ministro diz ter recebido uma contraproposta onde constava a compra pela GMG, pelo mesmo valor, das participações estatais na Lusa.

A intervenção de Pedro Adão e Silva acontece depois de as direcções demissionárias dos vários meios de comunicação social afectados pela crise no GMG, assim como o presidente do conselho de administração, Marco Galinha, e o presidente da GMG, José Paulo Fafe, também terem sido ouvidos na Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

No Porto, os jornalistas estão agora a concentrar-se em frente à antiga sede do Jornal de Notícias e seguem depois para a Câmara do Porto. Em Lisboa, a concentração aconteceu em frente à Assembleia da República, mas segue agora para a porta da sede da GMG, nas Torres de Lisboa. Também trabalhadores de outros órgãos de comunicação estão a juntar-se ao protesto e fazem mesmo uma greve solidária, entre as 14 e as 15 horas. "Jornalismo em crise, democracia em risco", lê-se num dos cartazes que contesta a precariedade e a acção do fundo de investimento que assumiu os destinos do grupo em Novembro.

Entidade Reguladora da Comunicação (ERC) já abriu um processo administrativo para aplicação da Lei da Transparência, por "fundadas dúvidas" sobre maior accionista do grupo, o World Opportunity Fund.