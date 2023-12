Trabalhadores da Global Media manifestaram as suas preocupações ao ministro da Cultura

Os representantes dos trabalhadores do Global Media Grup (GMG) manifestaram nesta quarta-feira ao ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, a sua “preocupação em relação ao presente processo de rescisões em curso e ao enfraquecimento” do grupo que detém o Diário de Notícias, Jornal de Notícias, O Jogo, TSF e Global Imagens.

Em comunicado, os trabalhadores dizem que ao longo de uma reunião de mais de duas horas “as preocupações foram ouvidas, compreendidas e partilhadas pelo ministro da Cultura que considerou fundamental que o tema se mantenha no espaço público”.

“Reconhecendo que a situação no GMG é ‘grave’, ‘complexa’ e ‘sensível’, o ministro mostrou-se interessado em perceber o funcionamento das diferentes redacções e o impacto de uma saída massiva, como a que está anunciada”, é ainda escrito na nota.

Os trabalhadores acrescentam que o ministro “sublinhou ainda nunca ter tido qualquer contacto com a actual administração do GMG” e “reiterou a detalhada explicação acerca do negócio da Lusa, que já tinha transmitido num extenso comunicado divulgado na semana passada”.

O GNG vive dias agitados desde que a nova administração tomou posse há cerca de quatro meses, tendo anunciado recentemente que pretendia rescindir contractos com 150 a 200 trabalhadores.



Nesta terça-feira os membros da direcção da TSF apresentaram a demissão em bloco à administração do grupo. Rui Gomes, director-geral, Rosália Amorim, directora de informação, e Artur Cassiano, sub-director, que tinham assumido os cargos directivos há menos de três meses, abdicaram dos cargos face ao decréscimo do número de trabalhadores, que os directores acreditam ser demasiado pequeno para manter a viabilidade do projecto.

Os trabalhadores da TSF levaram a cabo uma greve a 20 de Setembro, a primeira em 35 anos. Aumentos salariais e mudanças na direcção estiveram na base do protesto.

Os responsáveis pelo GMG anunciaram a abertura de um programa de rescisões por mútuo acordo, para trabalhadores até 61 anos, com contrato sem termo, com as compensações a serem pagas ao longo de 18 meses. O período para a apresentação dos pedidos de adesão ao programa termina a 20 de Dezembro e as saídas ocorrerão até 31 de Janeiro.

Os acordos de rescisão seriam negociados "num universo entre 150 e 200 trabalhadores nas diversas áreas e marcas" do grupo, diz um outro comunicado interno citado na segunda-feira pela agência Lusa, com o objectivo "evitar um processo de despedimento colectivo" que "apenas será opção em último caso", disse a Comissão Executiva. O processo servirá para evitar uma "previsível falência", numa altura em que se registaram atrasos no pagamento de ordenados e em que o subsídio de Natal "só poderá ser efectuado através de duodécimos, acrescido nos vencimentos de Janeiro a Dezembro do próximo ano.

Nos órgãos de comunicação social do grupo a apreensão é grande. No JN os trabalhadores lançaram no final de Novembro uma petição contra a “morte” do jornal “como o conhecemos”, que já reuniu mais de 2000 assinaturas.

Somos JN — Em Defesa do Jornal de Notícias, do Jornalismo e das Pessoas é o nome da petição que expõe o despedimento colectivo de 150 pessoas, 40 pertencentes à redacção do Jornal de Notícias — que, entre a sede, no Porto, e a delegação de Lisboa, conta com 90 profissionais.

Ao longo do requerimento, é destacado o papel do último jornal com sede no Porto, um diário “com 135 anos de história”. “Uma história sobre e para o país, como tantas, mas contada a partir do Norte e do Porto, como mais nenhuma. Agora sob ameaça”, pode ler-se. É também destacado o papel do jornalismo para a pluralidade num “país mais coeso e democrático, mais unido na sua diversidade.” Ainda assim, “o JN não é uma prioridade para a nova administração do Global Media Group (GMG)”, criticam.