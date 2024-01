Marco Galinha responsabiliza actual administração por crise no Global Media

Antigo accionista maioritário diz não ser aceitável o atraso no pagamento de salários. Afirmou ainda que a actual administração não está neste momento “a cumprir com as suas obrigações”.

Marco Galinha, accionista e ex-presidente da Comissão Executiva (CE) do Global Media Group (GMG), responsabilizou nesta terça-feira a actual administração pela crise vivida na empresa que detém vários órgãos de comunicação social em Portugal. Na Assembleia da República afirmou ainda acompanhar “com perplexidade e profunda preocupação” a situação que colocou fim “à falta de paz social na empresa e à desvalorização pública do jornalismo e da GMG ".

Negou também qualquer responsabilidade pela nomeação dos actuais gestores, nomeadamente a do actual presidente da administração José Paulo Fafe.

Ouvido na Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Marco Galinha começou por traçar o quadro do período entre 2021 e 2023 em que foi presidente da CE e principal accionista do grupo, garantindo que investiu “16 milhões de euros na empresa” e “subiu 150 salários”.

Assegurando que tentou sempre “salvar” o grupo GMG - que detém títulos como o Jornal de Notícias (JN), TSF, Diário de Notícias (DN), O Jogo ou Açoriano Oriental - Marco Galinha recordou que em 2021 ficou com 40,25% do capital do grupo “que já vivia momentos difíceis”.

Garantiu ter investido “cerca de 16 milhões de euros” na empresa de media em dois anos. “Numa altura em que Portugal já estava em pandemia, o grupo já vivia em instabilidade. Em 2020, a GMG teve perdas de 12 milhões de euros em receitas, semelhante ao de grupos internacionais.”

Já a dívida bancária, acrescentou, "foi reduzida de 68 milhões de euros para menos de um milhão de euros", apontou Marco Galinha.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) passou de "8,5 milhões negativos em 2018 para níveis equilibrados, quer em 2021, quer em 2022" e em termos de recursos humanos "procedeu-se a uma política de contenção alinhada com o redimensionamento das redacções e o investimento em novas instalações e na rede de transmissores", prosseguiu.

"Permitam-me que sublinhe alguns resultados: 16 milhões de investimento, redução da dívida e um EBITDA de dois milhões de euros positivo no início de 2023", sintetizou.

No final do primeiro semestre de 2023, "a empresa estava com boas perspectivas de futuro", sublinhou ainda o líder do grupo Bel. “Foi sempre a poupar.”

O empresário assegurou ainda que quando chegou ao GMG “já não havia património nenhum”.

A venda do grupo ao World Opportunity Fund (WOF), que ficou com a maioria do capital do grupo há cerca de três meses, diz ter sido feita por ser uma boa oportunidade e considerou que o fundo é “idóneo” e com autorização para operar na União Europeia.

Sobre a nomeação de José Paulo Fafe para presidente da CE do grupo afirmou: “Quem escolheu o Fafe não fui eu, foi o fundo. Fiquei surpreendido? Fiquei. E o fundo também o deve estar com o momento que o grupo vive. Não percebo como tudo isto aconteceu.”

Considerou mesmo “não ser aceitável o não pagamento de salários e subsídios” e manifestou-se disposto para ajudar a resolver a situação.Disse ainda, sem detalhar, que o WOF não está neste momento “a cumprir com as suas obrigações” e que irá accionar "os mecanisnos para garantir o que foi assinado" . “Já apresentámos um plano urgente, mas também precisamos de resposta. É "importante que se arranje uma solução”, salientou.

O GMG ainda não pagou aos trabalhadores o subsídio de Natal do ano passado, nem o salário de Dezembro e os trabalhadores marcaram para esta quarta-feira uma greve geral.

Ao início da noite desta segunda-feira, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) anunciou uma intervenção na situação do grupo. Por um lado, a ERC abriu um processo administrativo autónomo para a aplicação do artigo 14.º da Lei da Transparência, isto é, por incumprimento de deveres de transparência. O regulador considera que “existem fundadas dúvidas sobre se, entre os detentores do World Opportunity Fund (WOF), existem participações qualificadas nos termos da Lei da Transparência”.

Também foi aberto um procedimento oficioso de averiguações para esclarecer três situações: se houve uma eventual alteração de domínio dos operadores de rádio não autorizada pela ERC com a entrada do accionista WOF; se houve uma modificação não aprovada pela ERC ao projecto da rádio TSF; bem como verificar das consequências da reestruturação em curso no GMG sobre o pluralismo e a preservação das linhas editoriais dos diferentes órgãos de comunicação social do grupo.

Num comunicado na semana passada a ERC já tinha manifestado apreensão com o “nível da preservação do pluralismo no sistema mediático nacional” e disse continuar a aguardar “informação adicional relativamente ao cumprimento das obrigações de transparência da titularidade, de modo a esclarecer dúvidas relativas à propriedade e responsabilidade pelo controlo deste grupo de media”.

Luís Bernardo diz estar a trabalhar com a Global Media

Também nesta terça-feira, o consultor Luís Bernardo, dono da WLP, diz que a empresa que lidera foi contratada para fazer o "plano estratégico" da Global Media e que vai avançar com um processo contra a deputada Joana Mortágua.

Esta informação consta de uma carta enviada ao presidente da comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a que a Lusa teve acesso. Marco Galinha disse desconhecer que funções tem Bernardo no grupo.

"Estando em trânsito entre viagens e tendo tomado conhecimento através de notícias publicadas em vários órgãos de comunicação social de que teria sido convidado para estar presente na comissão [...], mas sabendo da impossibilidade de agenda para realizar essa audição face ao término da actual legislatura, considero, contudo, essencial, desde já, dar o presente esclarecimento", começa por escrever Luís Bernardo, que foi assessor de José Sócrates.

Estes esclarecimentos, diz, visam "provar que os pressupostos invocados para tal solicitação estão totalmente afastados da realidade e não têm qualquer sentido e fundamento", referindo-se ainda às declarações da deputada Joana Mortágua, apontando quatro pontos.

"Não, não sou accionista, nem exerço qualquer função de administrador ou gestor na Global Media Group (GMG), pelo que manifesto a minha perplexidade e estranheza pela forma forçada e artificial com que o meu nome foi referido nessa comissão com base em pressupostos totalmente falsos e caluniosos para tentar sustentar uma ligação ao administrador Paulo Lima de Carvalho", refere Luís Bernardo, no seu primeiro ponto.

"O referido administrador foi convidado pelo accionista Marco Galinha num processo de selecção e escolha em que fui totalmente alheio". E "este facto, que será certamente testemunhado pelos próprios, por si só, elimina todo o tipo de especulações sobre supostas ligações e segundas intenções invocadas para tentar sustentar a razão da sua entrada para a GMG", prossegue Luís Bernardo.

Além disso, "para que fique totalmente claro, apenas e só a empresa de que sou administrador executivo, a WLP, foi convidada pela actual Comissão Executiva, no âmbito de uma prestação de serviços de consultoria para apresentar um plano estratégico de futuro para o grupo num quadro de expansão para novos mercados e oportunidade de projectar as marcas, diferentes multiplataformas e potencial digital da GMG", sublinha o consultor.

E dá como exemplo o trabalho que a WLP "fez noutras entidades com resultados reconhecidos e nomeadamente na área dos media".

Luís Bernardo salientou que o trabalho na GMG "ainda está em curso, nos prazos solicitados, mas [...] naturalmente está num impasse perante a situação de todos conhecida".

Depois, "mais graves, foram as declarações da deputada Joana Mortágua que partindo das funções que exercia enquanto assessor do ex-primeiro-Ministro José Sócrates, qualifica e extrapola suspeitas em termos que considero totalmente inaceitáveis", aponta.

Nesse sentido, esclarece a deputada que tanto na sua actividade pessoal e profissional "desenvolvidas e em curso nunca" foi "suspeito ou acusado em qualquer processo judicial".

Aliás, no âmbito do processo Marquês, que envolve José Sócrates, "nunca fui ouvido, nem sequer como testemunha, pela simples razão de que nada tive a ver com as actividades em apreciação. Pelo contrário, nesse referido processo, o meu nome só surge citado em escutas em que é criticado o facto de eu na altura, apoiar de forma explicita a liderança de António José Seguro", argumenta.

Aliás, "a entorse da argumentação é evidente quando em cerca de 15 anos de actividades profissionais ligado ao Governo e trabalhado em Gabinetes com António Guterres, Pedro Silva Pereira e Manuel Maria Carrilho, e também, José Sócrates obviamente, a declaração da deputada se force apenas a referência a José Sócrates, insinuando de forma falsa uma ligação ou proximidade que, há mais de uma década, não existe", critica.

"A esse propósito gostaria de realçar que a senhora deputada durante quatro anos apoiou um governo presidido e constituído por vários ex-ministros, secretários de Estado e assessores de José Sócrates, como também é exemplo precisamente quem neste momento preside à Assembleia da República e que ainda agora se propõe a estabelecer entendimentos com um eventual futuro governo PS, onde naturalmente poderão estar presentes dezenas ou centenas de quadros que colaboraram directamente com o ex-primeiro-ministro", continua Luís Bernardo.

Perante isto "fica claro a falta de sentido material e formal das alegações políticas que fundaram o convite, persistindo a forte dimensão insultuosa das mesmas que será objecto de acções cíveis e criminais nas instâncias próprias em defesa do meu bom nome e reputação", conclui. Com Lusa