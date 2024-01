Fernando Alves: “A TSF foi tomada por um grupo de gente que não é fiável”

Fernando Alves, 69 anos, é um dos fundadores da TSF, a rádio criada por uma cooperativa de jornalistas que ganhou fama de ter sido “a rádio que mudou a rádio”. Foi ele que inventou o célebre “até ao fim do mundo, até ao fim da rua” e foi ele o autor de Sinais, crónica que fez durante 30 anos, todos os dias, às nove menos dez. Chegava à redacção às 4h da manhã. Porque não fazer na véspera? “Ficava muito arrumadinho.” Gosta do abismo, do fio da navalha, de pensar “talvez me espalhe hoje”. Amargurado com a nova gestão da Global Media, dona da TSF e de vários jornais — como o Diário de Notícias, Jornal de Notícias, O Jogo, Dinheiro Vivo e Açoriano Oriental —, pôs os papéis para a reforma em Setembro, no dia em foi demitido o novo director, um jornalista que lhe deu esperança. Saiu. O livro Sinais — As Últimas 50 Crónicas na TSF (Editora Âncora) é o pretexto para esta conversa. Uma conversa em que os 35 anos de TSF ainda são contados no presente.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt